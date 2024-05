En medio de su discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el Presidente de Argentina, Javier Milei trató a los economistas de “chantas” (mentirosos).

En la instancia, el mandatario aseguró que tomaría la palabra como economista y afirmó que “lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal”.

“Lo que pasa acá, yo lo llamé “El dilema de las salvedades”, porque la verdad es que si no se hacen las salvedades en rigor son unos chantas. Pero si las hacen ¿para qué hacen este análisis si está mal?”, declaró Milei.

Y agregó contra los economistas: “El tema es que unos cuantos han currado durante muchos años con estos análisis berretas -de mala calidad- (…) en lugar de aceptar que le erraron, quieren forzar la realidad para lavar sus culpas”.

Además, durante su discurso expresó que “a veces los modelos matemáticos son buenos para entender cómo funcionan las cosas, pero de ahí a creérsela, digamos a ver si estamos hablando con alguien serio o estamos hablando con un chanta”.

“Para los que pifiaron, es más fácil decir que no hay plan de estabilización. La pregunta es: si no hay plan de estabilización ¿creen que la inflación por ejemplo estuvo bajando de casualidad?”, cuestionó Milei.

“El problema de Argentina no es un problema de atraso cambiario. O sea, de vuelta, y esto es porque no saben, la mayoría son tan chantas que no saben qué es el problema del ancla nominal”, sentenció.

