En el minuto 42 del compromiso, el volante de los albos intentó jugar con Alan Saldivia, pero no midió riesgos. A pesar de estar en el área chica -mientras Brayan Cortés volvía a la portería- trató de entregar el pase por alto, pero el atacante de Alianza Lima lo frenó con un cabezazo.

Y como el portero de los albos no estaba en su lugar tras salir a achicar, el balón ingresó en el arco chileno y significó el 1-0. Nadie lo podía creer: el tanto en contra llegó de la manera menos esperada. Minutos antes, el VAR ya le había anulado un gol al cuadro local.

Esta fue la horrorosa jugada que terminó con el primer gol de Alienza Lima:

TREMENDO REGALO de Esteban Pavez para que Hernán Barcos ponga en ventaja a Alianza Lima sobre el Cacique ☠️⚰️pic.twitter.com/9GcxbvPQ8i

— Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 16, 2024