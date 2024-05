La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reafirmó su crítica a propósito del proyecto de condonación al Crédito con Aval del Estado (CAE) relativa a que la moción es un «ofertón electoral» que reflota con «motivos electorales».

En conversación con radio Infinita, la dirigenta oficialista explicó que «yo lo que señalé es algo bien evidente, que no existen los recursos suficientes para poder cubrir una condonación total, que esto es casi 4 puntos del PIB y lo dije en esos términos».

Lo anterior, lo deslindó de la postura del Gobierno, afirmando que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, «ha hablado de dos temas que a mi me parece que debieran ser importantes: la justicia para quienes efectivamente no pueden pagar y también la justicia con quienes ya han pagado».

«Todos tenemos confianza en el ministro Marcel, en su capacidad técnica y política, de que va a lograr probablemente el mejor proyecto que podemos tener en las condiciones que hoy día tenemos, porque no hubo reforma tributaria, no tenemos la forma de ingresar más recursos al Estado», añadió.

En ese sentido, precisó que en la crítica «yo hablé con nombre y apellido de parlamentarios que ofrecen esto a días antes del día 1 de junio presionando al Gobierno. A mí lo que no me gusta de esto es la presión al Gobierno, porque si nosotros tuviéramos los recursos como país, aquí no habría una discusión».

«Si pudiéramos hablar de condonaciones para sectores vulnerables de la población, probablemente es otra la discusión, pero creo que hacerlo a días antes de la Cuenta Pública, en segundo lugar hacerlo como una especie de pauteo al Presidente, me parece que es una irresponsabilidad frente al escenario económico que nosotros tenemos y es contra eso que yo me he manifestado».

Lo anterior, acusó Vodanovic, «es nuevamente levantar expectativas a la gente y que las expectativas nuevamente se vean no satisfechas».

Dicho eso, la timonel del PS zanjó que «la condonación total hoy día no es posible. Más allá de si alguno le gusta más o no le gusta menos, no es posible económicamente».

/psg