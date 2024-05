El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se mostró en contra de un futuro proyecto que busque la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que presentará el Ejecutivo en septiembre de este año.

En conversación con T13 Digital, Ramírez enfatizó que «modificaciones para el futuro para que el CAE sea una mejor herramienta, por supuesto que sí (…) pero la condonación no y esa puerta la cerramos».

Junto con eso aseveró que «en el último tiempo, los que han pedido el CAE son todos del quintil más rico de Chile, del 20 por ciento más rico de Chile. Al final se va a estar condonando para personas que son profesionales, que tienen mejores salarios que otros, que son parte del segmento más rico de Chile».

«Creo que es totalmente injusto (…) es inmoral porque Chile tiene muchas necesidades y esto es una cantidad de plata sideral, es como el 12 ó 15 por ciento del presupuesto de todo Chile en un año», recalcó.

¿Qué dice el Gobierno sobre el CAE?

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, negó que se busque un «borrón y cuenta nueva» e indicó que «la idea de tener esto listo para septiembre se anunció hace mucho tiempo, no es un anuncio de ahora, se dijo el año pasado (…) El momento en que se van a detallar las características de la propuesta va a ser septiembre, no va a ser ahora, no lo puedo anticipar porque se está trabajando con ese cronograma».

«Va a ser una solución responsable a un problema que existe y que tiene que ver con que el pago de estas deudas estudiantiles no han funcionado de la manera que tenía prevista esta legislación», agregó.

Más temprano, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, conversó con Tele13 Radio donde señaló que «el contenido específico de este proyecto se va a conocer cuando se presente, no ha habido ningún anuncio adicional».

«En estas semanas he visto que ha habido mucha cobertura mediática como si hubiera un anuncio adicional distinto de lo que ya se sabe desde noviembre del año pasado», añadió.

/psg