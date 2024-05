Ayer el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, emitió un nuevo episodio de su programa de Youtube «Sin Maquillaje». Se trata del último antes de la formalización en su contra que se llevará a cabo el próximo miércoles en el marco del caso «Farmacias Populares», donde es acusado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

El programa se ha convertido en una de sus principales plataformas para defender sus ideas. También para defenderse de las acusaciones que le imputa la fiscalía. Ayer no fue la excepción.

«La fiscalía seguramente pedirá prisión preventiva»

Adelantando el escenario que enfrentará el próximo miércoles, relató cómo cree que será ese día: «La fiscalía me viene tratando como delincuente hace mucho años ya, seguramente pedirá prisión preventiva, pero creo que es muy complejo que se la pudieran dar», aseguró.

El edil también agregó que «los que me acusan de estafa y cohecho se han juntado cuatro veces… es tal el nivel de contradicciones entre ellos que sólo la fiscalía se lo puede creer. Vamos a salir tremendamente fortalecidos».

«Hay que insistir en la discusión constitucional, porque este país no da para más»

Como si fuera una especie de testamento político antes de su formalización, el alcalde de Recoleta abordó varios temas tanto nacionales como internacionales, entre ellos el asunto constitucional, que pidió a reanudar.

El alcalde sostuvo que «tenemos que superar el sistema neoliberal, tener un banco para el desarrollo y tener una banca estatal a la que le interese Chile, su pueblo y su destino y no sólo los bolsillos de los que más tienen».

En este contexto aseguró que «me da rabia el país en el que estamos viviendo, creo que hay que cambiar muchas cosas, creo que hay que insistir en la discusión constitucional, porque este país no da para más y no va para ninguna dirección«.

El alcalde dijo además que «tenemos que pensar y entender que necesitamos un Estado con mucho más músculo, un Estado con mucho más presencia, un Estado con muchos más recursos que pueda dar créditos cuando los quiere dar».

Jadue: «Se le mintió a todo Chile»

Pero el edil no sólo arremetió contra los empresarios, la banca y el modelo, sino también contra el gobierno y el Presidente Gabriel Boric.

Jadue criticó el plan de desalojos que está llevando adelante el gobierno, asegurando que durante la campaña se le mintió al país.

«Estamos en un país cada vez más enfermo y deshumanizado, que además lo que se dice en campaña ni siquiera se respeta. Cuando (Boric) dijo ‘no vamos a desalojar sin que hayan soluciones habitacionales’, yo creo se le mintió a todo Chile y me provoca mucho dolor. Esto es lo mismo cuando se persigue a la gente que está en la vía pública trabajando, porque el sistema los empuja a trabajar en la vía pública», señaló.

«Estamos buenos para perdonar la deuda a las isapres por robar, pero no perdonarle los créditos a los jóvenes por estudiar»

El alcalde también fue crítico de la postura del gobierno respecto a la condonación del CAE, tema que se ha tomado el debate en la antesala de la Cuenta Pública.

«Estoy absolutamente desconcertado porque esto era una promesa de campaña, que después por las dificultades que empezó a tener el gobierno empezó a quedar afuera del mapa, pero parece que el perdonazo a las isapres le obligó a dar una señal», dijo.

Y agregó: «Pero es una señal que no es clara y no lo va a ser hasta que se entregue el proyecto. Porque ya salió a hablar la ministra del Interior, a decir que esto no es “perdonazo”, entonces estamos buenos para perdonarle la deuda a las isapres por robar, pero no perdonarle los créditos a los jóvenes por estudiar. El orden de los valores de nuestra sociedad está en crisis».

Jadue: «Milei y Kast compiten por ver quién dice más brutalidades»

Asimismo, el edil de Recoleta y ex candidato presidencial abordó la actualidad internacional. Cuestionó la cumbre de partidos de derecha que se desarrolló en España hace unos días, donde, a su juicio, “hay seres como Javier Milei y José Antonio Kast que la verdad compiten por ver quién dice más brutalidades”.

«En el caso de Milei, déjame decirlo, no sé cuántos viajes lleva con el erario fiscal mientras le dice a los argentinos que se mueran de hambre, que no hay plata para nada, y él se gasta la plata de todos los argentinos en viajes de lujo para ir a juntarse con sus amigos que están igual de enfermos que él», agregó.

También señaló que al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se le acabó su mandato, por lo que «desde hoy día empieza a ser un dictador», y puso en duda las causas del accidente en helicóptero en que murió el líder de Irán, Ebrahim Raisi: «Voy a esperar la investigación».

Otras polémicas en el programa Sin Maquillaje

El programa de Youtube del alcalde ha estado marcado por una serie de polémicas. El 8 de mayo pasado estuvo en el centro de las críticas por un comentario que realizó sobre la muerte del ex Presidente Sebastián Piñera. “El gran empresariado chileno, los Juan Sutil, los Luksic y otros, no se aburren de ganar plata, a pesar de que tienen más plata de la que van a poder gastar en sus vidas, ellos entienden, creen que acumulando capital, acumulan vida, y hace poco nos demostraron que eso no pasa, que cualquier día te subís a un helicóptero y te morís no más”, sostuvo.

Las declaraciones le valieron una serie de críticas de parte de Chile Vamos, entre ellas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. «Que comentario más miserable», le contestó en su cuenta de X.

El 3 de abril, en tanto, y luego que se conociera que sería formalizado, el edil disparó contra el Consejo de Defensa del Estado y el Frente Amplio. “Esta es una operación y el caballero (Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado) es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice ‘¿a qué se debe esto?’. ¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? Yo te digo que estoy muy tranquilo”, dijo en el programa.

Durante ese capítulo también agregó que “hay tantas cosas que son dudosas, que huele a politización (…). Esto no sólo viene de la derecha, acá hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC porque les disputa el espacio electoral”.

El 10 de enero, Daniel Jadue también había salido a criticar al gobierno de Gabriel Boric a raíz de la polémica que se dio por la presencia de ministros de Estado en reuniones en la casa del ex alcalde Pablo Zalaquett. En aquel entonces el edil señaló que “me parece incorrecto que ministros de este gobierno asistan, cuando hace tiempo, cuando éramos oposición, criticábamos estas reuniones en las que no se sabe qué es lo que se conversa, cuáles son las conclusiones y quién paga la comida”.

Junto con ello, Jadue acusó a los titulares de estas carteras involucradas de “ingenuidad”. “No se ve bien que hayan reuniones secretas que después se filtran, porque además es de una ingenuidad absoluta y esto quizás es lo más preocupante por el nivel de ingenuidad y amateurismo en la política”, dijo en ese episodio.

Sus compañeros en el PC tampoco se han salvado de los emplazamientos hechos por el alcalde en el programa de Youtube. A inicios de enero se desato un conflicto al interior de la tienda luego que Jadue señalará en la presentación de un libro que “para mí es una contradicción ser de izquierda y asumirse judío».

Las declaraciones le significaron una dura respuesta de parte de la diputada PC Carmen Hertz, quien manifestó a través de una carta que “estas declaraciones no sólo manifiestan ignorancia conceptual y pobreza intelectual, sino que intentan borrar la histórica contribución que judíos, desde una perspectiva ética, ideológica o religiosa han hecho desde siglos, en la lucha por un mundo más humano, más justo y solidario”.

Jadue respondió al emplazamiento de Hertz en el capítulo del 3 enero, en el que señaló que “yo he escuchado a mi compañera Carmen Hertz en CNN, que ella es admiradora de la democracia israelí. Si la violación masiva de derechos humanos y el genocidio es para nuestra compañera compatible con la democracia, bueno ya es un problema valórico que yo no voy a entrar a discutir con ella. Ella tiene un largo historial de defensa de los derechos humanos, creó aquí la que tiene la contradicción y tiene que resolverla es ella”.

Fue en el programa, también, que el alcalde -en la antesala del plebiscito del segundo proceso constitucional- abrió la posibilidad de buscar una nueva asamblea constituyente. En ese espacio y mientras el gobierno buscaba dar por cerrado el tema constitucional, manifestó que “vamos a estar trabajando, creo yo, para conquistar por fin una asamblea constituyente de verdad que nos permita escribir una nueva Constitución para Chile. Vamos a tener que seguir luchando los años que sean para tener en nuestro país una asamblea constituyente de verdad en donde los límites, los bordes y el contenido los ponga el pueblo y no el Senado, que es un poder constituido y además es de los más desprestigiados y de los menos democráticos de todo Chile”.

