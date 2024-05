En una entrevista con el canal La Nación +, el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha definido a sí mismo como «el político más popular del mundo», en comparación con «la mayoría» de los políticos de su país, de los que —dijo— tienen «cero brillo internacional».

«Yo entiendo que los políticos argentinos en su mayoría sean de escala liliputiense, o sea intrascendentes, desconocidos, con cero brillo internacional. No es lo que pasa conmigo», manifestó, subrayando que a cada lugar que va es «sensación».

En ese sentido, Milei expresó que «la nota con Tucker Carlson fue el primer impacto». «Lo que pasó en Davos, lo que pasó en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), la tapa de Time. Donde voy soy sensación, de hecho soy el político más popular del mundo, entiendo que eso los llena de envidia, odio, resentimiento», siguió el mandatario, apuntando que por ese motivo lo van a querer ensuciar.

«A mí me invitan a un montón de lados, me dan un montón de premios, cada vez que yo me muevo llevo las ideas de la libertad y lo que estoy diciendo es: ‘este es el camino por el que estoy yendo’ y los estoy invitando a venir a Argentina», concluyó Milei.

