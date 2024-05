«Si se mantenía la temporada de incendios, se contrataba personal en Conaf y ganaban horas extras”.

Este fue el argumento que utilizó Franco Pinto, exbrigadista de Conaf que sería el autor intelectual de los incendios para convencer al bombero Francisco Mondaca, autor confeso de los hechos.

En su declaración el voluntario de la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, precisó que : “unos dos o tres días antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba ‘bueno’, debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento, además, me indicó que estaría ‘bueno’ en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar”.

“Por lo anterior, concordamos que yo acudiría en horas de la mañana de ese día hasta el sector Las Tablas y Camino Viejo a Santiago a efectuar incendios, mediante el lanzamiento de artefactos incendiarios que él mismo me había enseñado a confeccionar de forma verbal anteriormente en otro incendio, donde Franco me dijo que debía enrollar fósforos alrededor de un cigarrillo y amarrarlo con un hilo”.

“Los succionaba una sola vez para encenderlos y lanzaba a través del vidrio del copiloto. Recuerdo perfectamente que poco después de haber arrojado los primeros artefactos incendiarios en la Ruta 68 y Camino Antiguo a Santiago, realicé un llamado telefónico desde mi aparato a Franco Pinto para avisarle y decirle que ‘estaba listo’, recordando que el Franco me dijo que estaba en la base y que seguramente lo despacharían a la brevedad al lugar”.

“El día del incendio no utilicé todos los artefactos incendiarios que fabriqué, por lo que guardé algunos en una caja, la que mantengo en mi dormitorio”.

Tras la formalización se determinó que los imputadospermanecerán recluidos en el penal Santiago 1 durante 180 días.

