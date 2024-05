El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, reconoció que «hasta el momento» Venezuela no ha cooperado en la investigación por el asesinato del ex militar de dicho país, Ronald Ojeda.

Ronald Ojeda fue sacado de su casa en la comuna de Independencia la madrugada de 21 de febrero por un grupo de personas que se hizo pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Desde ese momento se desarrollaron una serie de diligencias que culminaron con el hallazgo del cuerpo de Ojeda —enterrado bajo cemento— al interior de una toma en la comuna de Maipú.

En conversación con el diario El Mercurio, van Klaveren recalcó que se trata de «un caso serio. Bien grave. Como Cancillería aspiramos a que haya una respuesta a los requerimientos de información que ha solicitado el Ministerio Público chileno y apoyamos esa petición».

«Estamos a la espera de respuesta de las autoridades venezolanas que manifestaron su voluntad a cooperar», agregó.

Consultado sobre sobre si Venezuela ha cooperado en la investigación, el ministro reconoció que «hasta ahora no. No hemos tenido novedades, a no ser que el Ministerio Público disponga de otros antecedentes».

«Hay algunos avances en la relación con Venezuela. Por lo menos hemos podido reanudar algunos vuelos para repatriar algunos venezolanos. Quisiéramos que fuesen más frecuentes. Quisiéramos también aumentar la cooperación policial, pero la relación con Venezuela también nos interesa por su proceso político interno. Están entrando a un periodo electoral importante y tener un embajador allá nos da una mejor llegada con las autoridades y a la oposición», añadió el ministro.

