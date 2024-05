Son dos los imputados que están en prisión preventiva por su presunta participación en desatar el megaincendio que se registró en la Región de Valparaíso en febrero de este año.

Cabe recordar que dicha situación dejó 137 muertos y más de 16.000 damnificados.

El primer sujeto en ser detenido fue Francisco Mondaca, bombero que es acusado de ser el autor material de los trágicos acontecimientos.

Cuando dio su testimonio, el individuo de 22 años aseguró que ingresó como voluntario a la 13° Compañía de Valparaíso “George Mustakis Dragonas” en diciembre de 2022, por lo que llevaba cerca de un año y medio en la sede de Placilla.

Según declaraciones de autoridades de Bomberos de Chile rescatadas por La Tercera, Mondaca había pasado todas las pruebas psicológicas correspondientes para desempeñarse.

Incluso, recientemente había sido premiado por su permanencia en la institución

Tras el arresto, algunos de sus compañeros expresaron que no podían creer la situación, ya que era considerado una persona “tranquila”.

De hecho, en sus cuentas de redes como Facebook e Instagram se mostraba orgulloso de lucir el uniforme, hasta el punto en que tiene una foto con la vestimenta en su foto de perfil.

Después de su detención, Mondaca relató cómo se habría desatado el megaincendio en la Región de Valparaíso.

Según acusó, el autor intelectual fue un exbrigadista de Conaf llamado Franco Pinto, quien buscaba el pago de horas extra por sus funciones de ese entonces.

QUÉ DECLARÓ EL BOMBERO IMPUTADO POR EL MEGAINCENDIO

Mondaca relató que “en una concurrencia de incendio” a la que le tocó asistir, los dos coincidieron y hablaron “de diversos temas, entre lo que me indica que a ellos como funcionarios les conviene económicamente hacer horas extra”.

Bajo esta línea, contó: “Dos o tres días antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba ‘bueno’ (para iniciar los incendios), debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento. Además, me indicó que estaría ‘bueno’ en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar”.

“Concordamos que yo acudiría en horas de la mañana de ese día hasta el sector Las Tablas y Camino Viejo a Santiago a efectuar incendios, mediante el lanzamiento de artefactos incendiarios que él mismo me había enseñado a confeccionar de forma verbal anteriormente en otro incendio”, agregó.

El individuo de 22 años dijo que el 2 de febrero salió de su casa cerca de las 11:00 en un auto, para ir a comprar los elementos que requería para hacer “unos dispositivos de carácter incendiario”, los mismos que según él le enseñó a confeccionar Pinto.

Luego los hizo al interior del vehículo y fue por la Ruta 68 hasta el enlace Melosilla, en donde comenzó a arrojarlos.

“Los succionaba una sola vez para encenderlos y lanzaba a través del vidrio del copiloto”, afirmó Mondaca.

Después de corroborar las primeras señales de humo en el sector de Camino Antiguo a Santiago, se fue en dirección al cuartel de la 13° Compañía de Bomberos de Valparaíso.

No obstante, hizo hincapié en que “quería hacer un poco de tiempo, ya que no quería salir en el carro 112, el cual es un carro de combate”.

“Yo quería salir en el carro de Puesto de Comando UL1 o PS1. Debo indicar que yo portaba un equipo portátil de mi propiedad y el cual escanea señales de Bomberos y Conaf”, enfatizó Mondaca.

“Recuerdo perfectamente que poco después de haber arrojado los primeros artefactos incendiarios en la Ruta 68 y Camino Antiguo a Santiago, realicé un llamado telefónico desde mi aparato a Franco Pinto, específicamente a la entrada del Camino a Quepilcho, para avisarle y decirle que ‘estaba listo‘, aludiendo al lanzamiento de artefactos incendiarios, recordando que el Franco me dijo que estaba en la base y que seguramente lo despacharían a la brevedad al lugar”.

El imputado aseguró que después del 2 de febrero no volvió a interactuar con Franco Pinto.

“Tampoco recibí llamadas o mensajes de él hasta hoy, donde yo le mandé un WhatsApp de un dato de trabajo, ya que sabía por otras personas que habían finiquitado a los brigadistas de Conaf por el término de temporada”, dijo tras ser detenido el viernes.

Junto con ello, enfatizó: “El día del incendio no utilicé todos los artefactos incendiarios que fabriqué, por lo que guardé algunos en una caja, la que mantengo en mi dormitorio”.

/psg