La reforma previsional que quiere impulsar rápidamente el gobierno, antes de la cuenta pública, parece no tener apoyo, no solo por lo complicado del tema, sino que se requiere un análisis más detallado y abarcando diversos aspectos entre diferentes miradas.

En el primer gobierno de Bachelet, se acordó una comisión llamada “Comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones” compuesta por 25 expertos, chilenos y algunos extranjeros, en Septiembre 2015, presidida por el economista Sr. David Bravo. Cabe señalar que, en la nómina estaba considerado el actual ministro de hacienda Mario Marcel, quien en ese momento no pudo participar aludiendo razones laborales.

Lamentablemente, este informe, que consta de 245 páginas, fue desestimado y guardado en el cajón del olvido como tantas cosas que no llegaron a un acuerdo, ni menos implementar, algunas sugerencias descritas en dicho informe.

Hoy nuevamente, el Sr. David Bravo, destacado economista, experto en el tema previsional, ha decidido, iniciar una nueva” Comisión Bravo” con el objeto de reactivar la idea de general un debate, con alturas de miras, con diferentes profesionales del tema previsional, ha conseguido el financiamiento necesario para ello, y así poder, empezar un análisis franco y directo, sin sesgos políticos y con expertos nacionales e internacionales, donde primen los conocimientos técnicos, con experiencia y estos puedan darse a conocer a quienes deseen participar.

Esta es la forma seria de analizar una reforma previsional, y no con el frenesí del gobierno, ni tampoco con ofrecer ceder algo que no les pertenece, ni menos ofrecer volver al sistema de reparto, fracasado en todas partes del mundo. En esta comisión, se tratarán los temas que realmente le importan a las personas, como es abordar mejorar las pensiones, sin intenciones de votos de por medio, ni ser populistas, ni menos pretender que el ahorro de las personas no sigan perteneciéndoles, que es el esfuerzo de toda una vida y que se rechazó mayoritariamente en el primer proceso constituyente avalado por el despliegue vergonzoso en que incurrió el gobierno de extrema izquierda, y que hoy están desesperados por aprobar.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

