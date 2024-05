El dirigente guayanés Hugo Maestre dijo que Edmundo González invitó a Maduro y su séquito a tomar con calma el traspaso del poder e irse donde quiera

Cada día se suman más adeptos a la candidatura de Edmundo González Urrutia a la Presidencia de la República y Maria Corina es la vocera principal e indiscutible por todo el país al frente de su campaña presidencial, dijo Hugo Maestre, dirigente guayanés de Independientes con María Corina en Guayana.

Hay un despertar asombroso, porque hasta gente que en un momento acompañaron al gobierno, hoy apoyan a Edmundo y a su jefe de campaña María Corina, de una manera tal, ante un régimen nefasto, un gobierno que no ayuda al trabajador, no resuelve el problema de los servicios públicos y no hay trabajo, un país que está prácticamente de brazos caídos.

Los venezolanos deben tomar la decisión de sacar este mal gobierno, que aparte de ser ladrón, es criminal, y tiene en las cárceles a gente inocente, que no ha hecho nada.

De paso el régimen cuenta con un Fiscal que monta y desmonta a su antojo denuncias contra opositores al régimen, y arrestan a inocentes sin motivo alguno, desatando una persecución contra dirigentes de

Vente Venezuela, simplemente porque son de este movimiento con María Corina Machado.

Todas las actuación del Fiscal han tenido un amplio rechazo de la sociedad, pero Maestre cree que esto no tiene vuelta atrás, agregó el dirigente.