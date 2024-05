Ayer se realizó la primera audiencia del juicio por la demanda que presentó la diputada Maite Orsini en contra de la esposa de su actual pareja, Daniela Aránguiz, por injurias y calumnias.

En la oportunidad, los abogados debieron presentar su listado de testigos y pruebas.

Uno de ellos, Claudio Rojas, abogado de Aránguiz se mostró muy satisfecho, pues todos los testigos de su defendida fueron aceptados por los jueces, incluyendo a la hija de la ex chica Mekano, Agustina, quien también es hija de el ex futbolista Jorge Valdivia, actual pareja de Orsini.

Para aclarar la situación, el abogado preciso que a su juicio la niña era la mejor testigo posible, pues demostrara que su mamá no ha cometido ningún delito y que sólo actuó como reacción ante una situación que afectó a su familia y a sus hijos.

«Si bien no es lo mejor, no nos queda otra alternativa que recurrir a esta declaración para aclararle al tribunal que la señora Daniela no ha cometido ningún delito. Ante la imposibilidad de tener otros testigos que pudieran aclararlo, de mejor manera, tuvimos que recurrir a la fuente que son los propios hijos de la señora Daniela que van a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió, lo que han presenciado, han vivido, y por qué ella reaccionó con la publicación en redes sociales, contra Orsini, con mis hijos no te metas”

/gap