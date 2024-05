A la espera de que exista un anuncio sobre el futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) para financiar los estudios en la educación superior en el marco de la Cuenta Pública del Ejecutivo, el economista, José De Gregorio, rechazó la idea de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric anuncie el fin de la deuda que arrastran los personas que financiaron sus estudios bajo esta modalidad.

“Es como la refundación de Carabineros, de una cosa sin contenido, sin estudio y que responde solamente a una cosa ideológica (…) responde mucho a esta cosa política, que es propia de la política en el mundo entero, de anunciar cosas que pegan, también en las encuestas, pero que su concreción de política pública es mucho más difícil, el tema es mucho más complejo”, comentó De Gregorio en entrevista con Sonar.

El expresidente del Banco Central rechazó la idea de condonar en base con que la educación debe considerarse como un derecho. “La educación es un derecho, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, el agua es un derecho y no es gratuita, tenemos muchos derechos y pagamos por los derechos”, apuntó.

“La educación es una inversión en capital humano, la idea es que la gente se beneficie, por lo tanto, cuando no hay financiamiento, se puede cobrar con un crédito, como es el CAE hoy”, comentó el exsecretario de Estado.

De Gregorio apuntó que en un comienzo la tasa del CAE fue alta, pero que hoy ya no se podría considerar como tal, al pasar del 6% inicial al cerca del 2% que existe hoy, según explicó el economista. Además, resaltó que hoy también existe gratuidad para una parte de la población.

De esta forma, el economista apuntó que se debe abordar el tema del CAE no pensando en el total de las personas, sino en quienes tengan dificultades para pagarlo. “Renegociamos, pero los que pagan 6% quedan muy poquitos, yo te diría, muchos de los que pagan son los que tomaron el CAE con condiciones nuevas”, aseguró el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN).

“El problema es que hay gente que le fue mal, que tuvo problemas, bueno perfecto, si hay un problema veamos nosotros y busquemos una manera de renegociar (…) con el tema de la condonación hoy día nadie paga o ha aumentado la morosidad”, resaltó.

En esa línea, De Gregorio estima que el gobierno del Presidente Boric debería plantear una renegociación de la deuda, pero que, ante las promesas de campaña y presiones dentro del mismo gobierno para hablar de una condonación, el tema se desordeno en relación a las expectativas de un anuncio en esta materia. “Creo que (el ministro de Hacienda, Mario) Marcel nunca ha pensado en la condonación”, añadió.

“Si hay gente que tenemos que revisar sus condiciones, caso a caso, con reglas generales, bien acotado, pero bien justo, me parece muy bien, pero no debe ser que para los jóvenes que han hecho esfuerzo por pagar el CAE ven que por el lado llega otro y no paga, como política pública en todo ámbito es muy malo”, apuntó.

