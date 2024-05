Los primeros días de junio arribará a Chile un ciclón que tiene características de «extraordinario y gigantesco», el cual traería abundantes precipitaciones en gran parte del sur del país.

De acuerdo a Meteored, sitio especializado en meteorología, aún queda esperar para ver cómo evolucionará el fenómeno, pero de momento la llegada de este ciclón podría ser preocupante en cuanto a las lluvias.

¿Cuándo llegaría este ciclón a Chile?

Este ciclón se aproximaría a Chile la próxima semana. De acuerdo a lo indicado por la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, en el matinal Tu Día, «esto llega entre lunes y martes (3 y 4 de junio), esos días comienza a acercarse al territorio nacional».

«Hay un área de baja presión el día sábado al frente de nuestro país y va desde la altura de Antofagasta y abajo alcanza la región de Aysén. Imagínense la gran extensión que tiene, esto es mucho, es muy grande», precisó la meteoróloga.

Sobre cómo ve que llegará este ciclón a Chile, Adam indicó que «yo lo que veo hasta el momento es que este fenómeno va a llegar con una gran precipitación (sistema frontal) para varias regiones del sur de nuestro país, centro-sur y sur; y que va a venir acompañado de un viento que podría generar varias complicaciones porque se ve el viento muy intenso, más intenso de lo que he visto en los eventos anteriores».

«El sistema frontal más grande que he visto»

En el matinal Tu Día, Michelle Adam fue consultada si tiene recuerdos de que un sistema frontal abarque tanto territorio nacional de una vez (desde Antofagasta a Aysén). «En amplitud he visto desde Magallanes hasta la Región de Coquimbo y ya en su última porción se desplaza hasta la Región de Atacama», expresó la meteoróloga.

Y cerró: «Este sistema frontal es uno de los más grandes que he visto, me recuerda un poco a lo que ocurrió en 2015 cuando tuvimos vientos en la Región de Valparaíso, los vientos superaron los 120 kilómetros por hora y vino asociado a marejadas. En esa oportunidad era un poco más pequeño y no tan extenso».

