La práctica de la medicina intensiva en tiempos de crisis fue lo que abordó el emblemático médico chileno, Dr. Guillermo Bugedo, cuya exposición fue la jornada inaugural del ciclo de conferencias del área de la salud, realizada en el marco del trabajo mancomunado por parte de la UCT y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) en la implementación de la nueva carrera de Medicina.

En el Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco, el especialista en Anestesiología y Medicina Intensiva, que cuenta con una vasta trayectoria, tanto por su rol de investigador, como por su reconocido manejo de la pandemia del COVID-19, expuso cómo vivió el proceso, sus oportunidades y desafíos.

Recurso humano

En su presentación, el doctor narró su experiencia con foco en el compromiso mancomunado por parte de todas las especialidades médicas, así como también el de todo el personal que trabajó en las unidades críticas, siendo un aporte fundamental en momentos álgidos y que permitió a Chile lograr gestionar la emergencia sanitaria lo mejor posible.

Bugedo indicó que “hemos vivido varias pandemias. La primera que recordamos es la generada por la gripe porcina el año 2009 y que después volvió, en ese entonces pensamos que ya habíamos vivido lo peor, pero el 2020 llegó el COVID-19 y triplicó la anterior. Quise contar mi experiencia en este contexto porque tengo más inviernos que todos los presentes y he tenido tremendas enseñanzas, no solo profesionales respecto del manejo de pacientes, sino que aprendizajes de vida, que todos tuvimos”.

Vinculación

Asimismo, el referente a nivel nacional de los cuidados intensivos, valoró la vinculación entre ambas casas de estudios, en el marco de la ejecución de la nueva carrera de Medicina en la UC Temuco. “Es maravillosa porque tenemos muchas cosas en común, más allá del credo, lo que tiene que ver con la educación, creo que ahí está la parte más potente de este tipo de actividades. Dar a conocer que en Santiago hacemos exactamente lo mismo, tenemos la misma tecnología y el mensaje probablemente más relevante sea que lo más significativo en todo esto son las personas. Los estudiantes de allá y acá tienen exactamente las mismas capacidades, pueden hacer lo mismo y estoy seguro que aquí, el día de mañana la carrera de Medicina en la Universidad Católica de Temuco va a ser líder en la zona sur”, puntualizó.

Por su parte, el Vicerrector de Vinculación y Compromiso Público de la UCT, Boris Isla, señaló que “la presencia del Dr. Bugedo, nos brindó la oportunidad de revisar y reflexionar sobre los desafíos que enfrentó el sistema hospitalario a nivel nacional en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19, desde la experiencia de uno de sus principales protagonistas. Su visión y liderazgo en el enfrentamiento de la pandemia, constituye un aliciente para nuestros estudiantes que recién inician su camino formativo, de modo de imprimir tempranamente en ellos un sello humanista y de compromiso público con la salud de los habitantes del territorio”.

En tanto, Jenny Collipal, directora de la Escuela de Medicina comentó que la iniciativa está dirigida no solo a la comunidad UCT y que “busca potenciar nuestra carrera, nuestra nueva Escuela de Medicina y darnos a conocer, compartir lo que estamos trabajando y cuáles son nuestras líneas de acción. Esta actividad está inserta dentro de lo que es la vinculación de la carrera, no solamente desde el punto de vista académico, sino que también de la inserción dentro de la red asistencial. El ciclo de conferencias, que está programado hasta diciembre, está abierto a personal no necesariamente del ámbito médico de la red asistencial, sino que también es interdisciplinario”, dijo.

Vacunación contra la influenza

Respecto a la importancia de la inoculación en un escenario complejo, debido al incremento de la circulación viral de la influenza, el médico puso acento en que se deben seguir las recomendaciones emanadas por parte del Ministerio de Salud.

“Todavía estamos activos, por lo tanto, todavía estamos a tiempo. Esto lo vamos a vivir todos los años, todos los inviernos hay poblaciones que están en mayor riesgo y lamentablemente hay gente que va a fallecer, desgraciadamente hay que tomar conciencia de nuestra humanidad, de nuestras limitaciones y que en algún momento tenemos que partir. Pero los inviernos son particularmente crudos para aquellos que tienen condiciones invalidantes o la gente más añosa, por eso la vacunación ayuda a evitar que partan aquellos que no deben partir todavía, se rescata gente activa”, precisó Bugedo.

A su vez, agregó que “es un tema de los últimos tiempos, las fake news, la desinformación o mala información. Entonces hay que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es la fuente de información con la cual debemos manejarnos, en el MINSAL, independiente del color político, hay gente muy capacitada”.

