El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, ha señalado este viernes que los países que han dado permiso a Kiev para utilizar sus armas contra el territorio ruso deben entender que Moscú no dejará tal decisión sin respuesta.

«Todo su equipo militar y especialistas que luchan contra nosotros» serán eliminados tanto dentro de Ucrania como dentro de otros países desde los que se lleven a cabo los ataques contra Rusia, escribió Medvédev en su canal de Telegram.

«Una seria escalada del conflicto»

El alto funcionario agregó que Moscú parte del hecho de que todas las armas de largo alcance suministradas a Kiev están «controladas directamente por personal militar de los países de la OTAN». «No se trata de ninguna ‘ayuda militar’, sino de la participación en una guerra contra nosotros», aseveró.

En este contexto, Medvédev afirmó que si la OTAN opta por interferir en las hostilidades, «ya sea guiando sus misiles de crucero de largo alcance o enviando un contingente de tropas a Ucrania» habrá «una seria escalada del conflicto».

Kiev y sus aliados de la OTAN «recibirán una respuesta de tal fuerza destructiva que la Alianza simplemente no podrá evitar verse involucrada en el conflicto», sostuvo.

«Un fatal error»

Asimismo, Medvédev advirtió a los países occidentales sobre un posible «fatal error» si esperan que Moscú nunca use armas nucleares tácticas en caso de ser necesario. «Hace unos años, decían que Rusia no entrará en un conflicto militar abierto con el régimen de Bandera para no pelearse con Occidente. Calcularon mal. Hay una guerra en marcha», recordó.

«También pueden calcular mal en cuanto al uso de armas nucleares tácticas. Aunque esto sería un error fatal», destacó el alto funcionario, agregando que «los países europeos tienen una densidad de población muy alta». «Y para aquellos países enemigos cuyas tierras están más allá del área de cobertura de las armas nucleares tácticas, existe finalmente un potencial estratégico», declaró.

Medvédev afirmó que «el actual conflicto militar» entre Moscú y Occidente avanza «por el peor escenario». «Se produce un aumento constante de la potencia de las armas utilizadas de la OTAN. Por lo tanto, nadie puede descartar que el conflicto pase hoy en día a su fase final», concluyó.

