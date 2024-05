Este viernes, y durante el anuncio de una serie de acciones para incentivar la vacunación en la comuna de Providencia, la alcaldesa Evelyn Matthei abordó qué espera de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric programada para mañana 1 de junio, en donde el Mandatario dará cuenta de lo realizado en el último año y también de sus objetivos futuros.

Consultada sobre el tema, Matthei fue tajante en señalar que esperaba que efectivamente se diera cuenta de lo que se ha realizado, y no esté centrado en proyectos para el próximo año.

“Yo lo que espero es que la cuenta pública en primer lugar sea cuenta pública, así se llama, no ‘planes para el próximo año’. Y lo segundo es que espero que no sea cierto, que no se dé en la práctica mañana, aquello de que han recuperado Chile. Porque la verdad es que, como lo dijo un analista, lo escribió en forma, a mi juicio, muy inteligente, dijo que no resulta creíble esto de recuperar el país, porque qué fácil resulta, quebrarle las piernas a alguien y después celebrar porque anda con muleta”, expresó, en referencia a la minuta que envió la Secom a los partidos oficialistas por la Cuenta Pública, en donde se pone el énfasis en que el Mandatario “logró estabilizar al país”.

Junto con esto, indicó que probablemente se verá a muchas personas mañana celebrando que se han aprobado varios proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana, sin embargo, advirtió “quiero recordar que la más inmensa mayoría de esos proyectos fueron enviados durante el anterior gobierno, y no salieron porque ellos se opusieron terminantemente a votar a favor”.

“Y claro, nosotros ahora nos alegramos que vayan a ser efectivamente aprobados, que hayan sido aprobados, pero recordemos que si se hubieran aprobado cuatro años atrás, que es cuando se enviaron al Congreso, probablemente los chilenos no hubieran sufrido, no hubiésemos sufrido tanta delincuencia como hemos sufrido”, añadió.

Esto, añadió, porque “fueron sumamente mezquinos y ciegos en cuanto al problema que teníamos de seguridad ciudadana y se opusieron a apoyar todo eso”.

Consultada sobre su opinión sobre lo que se encuentra ralizando Republicanos, quienes se preparan para rebatir la Cuenta Pública, Matthei fue clara en señalar que no es mi intención estar comentando sobre eso. “No soy comentarista política. Yo solamente me preocupo de cómo tenemos que lograr sacar Chile adelante. Naturalmente que necesitamos muchas leyes, pero también necesitamos humildad, necesitamos hablar con la verdad, necesitamos que las cosas se hagan en vez de que se anuncien”.

“Y la verdad es que este gobierno ha tenido una suerte que nosotros no tuvimos, que ha contado con una oposición que ha sido una oposición muy responsable hacia el país”, expresó.

/psg