Según indicó Rodrigo Goldberg en Radio Cooperativa, el directorio de Universidad de Chile está dividido ante la situación de Mauricio Pellegrino. Un grupo de integrantes cree que el trasandino ha estabilizado la institución y puede generar mayores cambios en la próxima temporada, mientras que otros no quieren ver más al DT con el buzo de los azules.

“Yo entiendo que en el directorio las aguas están un poco divididas al respecto. Hay directores que efectivamente prefieren que se vaya y otros que se quede, que son los que consideran que tiene que continuar el proceso. Este proceso en caso de continuar: ¿Bajo que condiciones continúa? ¿Bajo que parámetros de inversión? ¿Bajo que parámetros deciden que jugadores van a llegar? Esto es un tema súper relevante”, comenzó indicando.

“Mauricio Pellegrino ha dicho que él se quiere quedar, pero me imagino que tendrá sus exigencias mínimas. Uno dice, si la decisión es sí, es sí a todo o sí pero… Sí pero atente a lo que tengamos no más; sí pero nosotros tomamos todas las decisiones; sí, sabes que sí, pero las decisiones las tomamos juntos. Eso lo desconozco”, agregó el ídolo de la U.

“Acá viene la discusión si es responsabilidad del técnico. Sigo pensando que Pellegrino es un buen técnico lo dije al principio y lo mantengo. En el tema de los cambios no solamente no le apunta y quizás el timming no es el adecuado. Es un técnico que un plantel de un poquito mejor categoría le saca más trote, cosa que no cualquiera hace”, complementó.

Dicha postura de un sector de Azul Azul -concesionaria que administra a Universidad de Chile- se complementa con la situación que vive el club en este momento: se quedan sin posibles reemplazantes de Mauricio Pellegrino. Renovaron Francisco Meneghini (Huachipato) y Gustavo Álvarez (Huachipato), mientras que los candidatos extranjeros, tales como Gabriel Milito, se disipan ante el interés de potencias sudamericanas.

Precisamente, la clasificación al certamen de segunda mayor categoría en el continente, la Copa Sudamericana, puede ser un bálsamo para el actual DT de la U y lograr seguir en la banca. ¿Cómo puede lograr eso? Debe vencer a Ñublense en la última fecha, esperar que la UC caiga contra Unión La Calera y que Magallanes descienda. Complejo panorama.

Con dicha incertidumbre, Mauricio Pellegrino armará el once inicial que enfrentará a los chillanejos por la última jornada del Campeonato Nacional. Dicho compromiso entre la U y Ñublense se jugará el sábado 9 de diciembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura.