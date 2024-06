Como han cambiado los tiempos, antes la cuenta publica de los mandatarios era muy importante, porque en esa ocasión se demostraba con orgullo, los hechos concretos donde cada gobierno daba a conocer sus logros y cumplimientos, de a lo menos un porcentaje relativamente aceptable.

Hoy simplemente, es el cuenta cuento del mundo de la fantasía, donde su protagonista está rodeado de sus súbditos en que no le permite ver la realidad, ni menos el rechazo mayoritario de quien no distingue los deseos de tener como país, a lo que ellos provocaron, que nos tienen cansados y esa brecha no se puede soslayar.

Cuando se está discutiendo una reforma previsional que va en contra de toda lógica y decisión mayoritaria de lo manifestado por la ciudadanía, como también de una reforma tributaria en la misma dirección, es vivir en un mundo inexistente e imaginario, digno de un niño o de alguien que requiere mayores cuidados.

Queda demostrado que el karma es la mochila que todos llevamos a cuestas y que este en algún momento nos recuerda que nada es gratis, que lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias y tarde o temprano ese peso caerá en nuestros pies y no se puede evitar.

Las contradicciones o volteretas, que es la marca registrada y el símbolo de este gobierno, de quienes venía a cambiarlo todo, con esa superioridad moral digna de un ser iluminado, rodeado de pequeños, no de estatura sino de mentalidad minimizada, nos demuestra que las palabras no son suficientes para encantar a los que escuchan, sino que la gestión efectuada es lo único que tiene consistencia, y en esta ocasión está muy debilitada.

La reforma previsional no se concretará, porque es pésima, porque está mal diseñada, porque no permitirá mejores pensiones, porque es ideológicamente fracasada y porque las personas ya se manifestaron al decir, con mi plata No.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensionescom