Un grupo de sociólogos estadounidenses publicaron a finales de mayo un estudio que analizó la dependencia del tamaño de pene y la posesión de armas en EE.UU., distinta a los estereotipos populares.

Los investigadores analizaron una encuesta Masculinidad, salud sexual y política (MSHAP, por sus siglas en inglés) realizado en 2023, en que más de 1800 hombres dieron sus propias estimaciones del nivel de satisfacción con la longitud de su pene erecto. Además, los participantes contestaron a las preguntas sobre la tenencia de armas.

Según los resultados, los hombres que están más insatisfechos con el tamaño de sus órganos son menos propensos a poseer armas personalmente en todos los resultados, incluyendo la posesión de cualquier arma, la posesión de rifles de tipo militar y el número total de armas poseídas.

En concreto, el 43 % de los encuestados declararon ser propietarios de un arma, y el 11 % declararon poseer un rifle de tipo militar. Además, los participantes indicaron niveles bajos de insatisfacción con el tamaño y el aspecto del pene, y solo el 7 % de los hombres afirmaron haber utilizado un método de su alargamiento.

«Contrariamente a las creencias populares, nuestro estudio actual muestra que los hombres que están más satisfechos con el tamaño de sus penes son más propensos a poseer armas personalmente», dijo Terrence Hill, autor del estudio y catedrático de Sociología y Demografía de la Universidad de Texas en San Antonio.

«Dado que no existe una teoría de por qué los hombres con penes más grandes serían más propensos a poseer armas, no creemos que esta asociación sea real. En otras palabras, creemos que esta asociación es probablemente espuria o se debe a factores que no tuvimos en cuenta en nuestro estudio», agregó.

