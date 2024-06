Interpelado por Karla Rubilar, Felipe Ossandón respondió, reiterando que participará como Independiente en las elecciones municipales de octubre:

«Dijimos muchas veces que esta era una primaria trucha, que estaba armada a dedo, con un candidato que ni siquiera tenía redes sociales, que no tenían arraigo en la comuna».

«No fue un gran triunfo de Rubilar, ya que en Puente Alto participó el 6,7% del padrón electoral. Eso es algo que de todos modos y a todas vistas es un número bastante bajo para una comuna en la cual hay casi 420 mil electores disponibles para la elección».

«Eso me parece insuficiente y no me parece que sea representativo para decir que las vecinas y los vecinos de Puente Alto hablaron y han sido categóricos en su decisión».

Por su parte, la candidata de RN, ganadora por amplio margen en las primarias realizadas el pasado domingo, reiteró:

«Ossandón tuvo la oportunidad de participar en las primarias, las pidió y se bajó, no se atrevió a competir. Ese es el contexto en el que se dan las primarias».

«Le pido reflexione si quiere contribuir a mantener Puente Alto o quiere contribuir a perder la comuna. No vamos a permitir que la comuna retroceda cayendo en las manos de un mal gobierno de izquierda. Que la destruya como han destruido otras comunas»

«No es lo ideal tener que entregar estos datos, pero quiero decir de que la votación que sacamos de más de 18 mil votos es más que la primera mayoría de concejales actuales de Puente Alto, que la del periodo anterior, y que el anterior a ese. Es más que la cantidad de votos que sacó el candidato presidencial Sichel en la primaria presidencial. Entonces, los datos son contundentes. Es cosa de revisar incluso la misma votación del concejal»

