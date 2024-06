La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, supervisó los trabajos preventivos en la red de alcantarillado de Santiago, en el marco del sistema frontal pronosticado para los próximos días en la zona centro-sur del país.

Desde Ñuñoa, la secretaria de Estado detalló los puntos que podrían presentar más complicaciones en la Región Metropolitana, partiendo por el Canal Santa Marta, en la comuna de Maipú: “Probablemente están las máquinas ahí ya instaladas, donde permanentemente -eso es un basural flotante en realidad- ahí en el cruce con Camino a Melipilla se empieza a acumular el agua”.

“Y tenemos otros puntos a lo largo de la ciudad, que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) monitorea permanentemente”, agregó López, mencionando en segundo lugar a la Quebrada de Macul. En esa cuenca, la DOH “construyó una infraestructura tremenda para atenuar la fuerza de los caudales y conducir el agua a través de todas las ciudades”.

“Es una infraestructura que, si ustedes la miran en el Google Maps, se ve cómo se conduce el agua por los canales de la ciudad hasta llegar al parque inundable Víctor Jara, que precisamente, como su nombre lo dice, está diseñado -estamos entrando en la última etapa de su construcción- para recibir las aguas lluvias de la Quebrada de Macul”, complementó.

Asimismo, la ministra apuntó a la Quebrada de Ramón, cuyo curso fluye entre las comunas de Peñalolén y La Reina: “Es parte de la infraestructura de protección de caudales y de cauces que el Ministerio de Obras Públicas tiene a cargo, y que tiene su propio camino de evacuar esos caudales, también a través de la ciudad de Santiago”.

“Entonces, hay varios puntos críticos que cada día están siendo menos críticos, porque estamos haciendo infraestructura para trabajarlo”, subrayó.

Nuevo socavón en Reñaca

En la instancia, la titular de Obras Públicas también se refirió al informe que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) pidió al MOP para evaluar el riesgo en la zona del edificio Euromarina II de Reñaca, en la Región de Valparaíso, que el fin de semana fue afectado por un socavón.

“Lo que nos ha pedido Senapred y hemos accedido naturalmente, es a coordinar una mesa de trabajo que tiene por objeto hacer un análisis un poquito más profundo, y con un sentido más de largo plazo, respecto a lo que significa tener todas estas construcciones y desarrollos inmobiliarios en las zonas dunares. Ya hemos vivido eso por parte del Ministerio directamente el año pasado con el socavón (del edificio Kandinsky), y ahora se presenta otra situación en otro edificio”, sostuvo.

Respecto de la solicitud de Senapred, dijo que accedieron a coordinar una mesa “donde participen todos los organismos públicos y también privados, de universidades, que nos permitan tener algún camino de acción, porque esto ya se está repitiendo, esto de que en definitiva pueden haber de repente fallas en alguna ingeniería o porque el cambio climático trae condiciones que no estaban previstas en nuestra infraestructura, y es bueno que nos adelantemos a eso”.

Además, la secretaria de Estado dijo que no puede asegurar que los colectores en la Región de Valparaíso no volverán a presentar nuevos problemas o que se pueda generar otro socavón, ya que eso dependerá “de cuáles son las características y los patrones de lluvia que enfrentemos”, y apuntó al cambio climático: “Lo más complicado es el aumento de la temperatura, el cambio en los patrones de lluvia, que significan lluvias muy violentas en cortos periodos de tiempo y la infraestructura no está diseñada para eso. Por lo tanto, estamos en riesgo siempre, y lo que tenemos que hacer entonces es prepararnos y precaver nuevas formas de infraestructura”.

/psg