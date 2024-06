“Los querellados actuaron de manera abiertamente ilegal, exorbitando las facultades legalmente establecidas respecto a la legitimidad activa para presentar querellas criminales y torciendo grotescamente el sentido y alcance del tipo penal de tráfico de influencias, dejando en evidencia la existencia de espurios móviles subyacentes a su decisión”.

Así, Mario Desbordes describe en su querella, a la que tuvo acceso La Tercera, el presunto delito de prevaricación que le atribuye a los consejeros del INDH que determinaron la semana pasada querellarse tras un reportaje de Ciper que devela conversaciones entre el exministro Juan Antonio Poblete y el extimonel RN en que le pide apoyo político para la carrera a la Corte Suprema de su amiga la magistrada María Teresa Letelier., conversaciones reveladas por Ciper.

En resumen, el otrora ministro de Defensa pide que se investigue a quienes determinaron presentar una acción criminal que si bien no es nominativa, ya que está dirigida a quienes resulten responsables, “me menciona 30 veces”, reclama Desbordes. Entre las diligencias que solicita está el incautar el audio de la sesión del INDH en que se acordó la presentación de la querella, ya que como ha sostenido en entrevistas públicas está seguro que hubo una injerencia directa de la Fiscalía en la determinación del organismo dirigido por Consuelo Contreras.

Junto con esta determinación el libelo -patrocinado por el abogado Agustín Mardones (ex carabinero al igual que Desbordes), se pide que quien tramite la acción judicial cite a declarar a la Jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, y a su subaltero, el fiscal Jaime Retamal, quien indaga el denominado caso “Operación Topógrafo” desde donde se obtuvieron los chats de Poblete, hoy preso por autorizar interceptaciones ilegales a periodistas y exmilitares.

Asimismo, la querella de Desbordes apunta a uno de los consejeros que también es parte en la causa como querellante particular. “Se cite por parte del Ministerio Público, a prestar declaración por los hechos de la querella, así como del Informe de fecha 31 de mayo de 2024 (N° interno 5225682) al abogado y consejero del INDH señor Francisco Ugás para que se refiera a los siguientes hechos: que diga si tuvo acceso al Informe de la BRIAC y si es así, para que diga si dicho acceso lo tuvo en su calidad de abogado y representante del señor Rafael Harvey”, se lee en el documento.

El contraataque

Desbordes ya ha dicho que él cree que detrás de esta decisión del INH hay una operación política que busca frenar su aspiración a la alcaldía de Santiago y favorecer la reelección de la actual jefa comunal Irací Hassler (PC).

“En virtud de una resolución completamente ilegal adoptada por los querellados en el seno de un organismo colegiado, se ha iniciado una persecución penal injustificada en mi contra, en circunstancias que el INDH no tiene legitimidad activa alguna para presentar la querella en cuestión y menos tiene su Consejo la prerrogativa de resolver la presentación de una querella criminal sin estar legitimados para ello”, sostiene el expresidente de RN en el documento.

Es más, el exsecretario de Estado asegura que “a pesar de los subterfugios utilizados por el Consejo para justificar la acción deducida, el delito de tráfico de influencias en nada se vincula con la función encomendada al INDH, cual es, la promoción y garantía de los derechos humanos en el país (…) es absolutamente irrelevante que la querella se dirija contra “quienes resulten responsables”. Lo cierto es que ésta me apunta como partícipe de las conversaciones supuestamente constitutivas del delito de tráfico de influencias, de modo que, dejando fuera los eufemismos, derechamente tengo la calidad de imputado”.

Anuncia acciones contra Fiscalía

Tras la presentación del libelo, Desbordes cuestionó a los consejeros que dicen que no han accionado en contra de su personas. “Aunque se ha señalado que es innominada y la directora ha intentado desmentir que sea en mi contra, se me menciona 30 veces”.

Sobre las conversaciones develadas por Ciper de sus conversaciones con el exministro Poblete, sostiene que “no hay ningún delito, ninguna infracción. Yo no tenía ningún cargo de autoridad y la gestión política que se me plantea en su minuto es una gestión normal cuando llegan propuestas del Ejecutivo al Congreso. No hay ninguna otra intervención, así como varios líderes políticos ya han señalado”.

Junto con esto, recalca que “el INDH sabe perfectamente que en mi caso no hay ilícitos, sin embargo me incorpora en la querella con una finalidad 100% política, transgrediendo sus atribuciones, faltando al marco legal que le corresponde respetar y por eso estamos querellándonos en contra de quienes aprobaron esto a sabiendas de que no tenían atribuciones”.

Asimismo, Desbordes volvió a arremeter contra el Ministerio Público. “Además, en el acta aparece una serie de irregularidades y estamos estudiando y analizando la actuación de la Fiscalía que a mi juicio comete una infracción grave a la obligación de objetividad y por lo tanto no descarto iniciar acciones legales en contra de la Fiscalía Centro-Norte, específicamente de la unidad que depende de la fiscal Ximena Chong. Pedimos varias diligencias que espero se concreten y bueno, mi abogado es Agustín Mardones, abogado ex carabinero también y que ha llevado adelante varias causas con éxito en donde ha enfrentado también estas arremetidas del INDH logrando absolver a militares y carabineros acusados falsamente durante el estallido”, concluyó.

/psg