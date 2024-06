«Me dicen que para el año que viene sería absolutamente imposible», dijo Manuel González respecto a la posibilidad de que Antonio Banderas llegue a animar el Festival de Viña 2025. Y es que en el programa Emprendidos de Tevex aseguraron que uno de los nombres que la producción estaría barajando para acompañar a Karen Doggenweiler sobre la Quinta Vergara era el del actor español.

Sin embargo, esto fue desestimado por la propia productora de Banderas, quienes respondieron al periodista de Zona de Estrellas:

“Yo me puse ayer en contacto con Green Moon, que es la productora de Antonio en España, y me dicen que para el año que viene sería absolutamente imposible, porque Antonio no solamente tiene un proyecto ahora con Pedro Almodova. Que acaba de terminar de grabar su película.

“Sino que tiene una serie de películas que lo van a llevar fuera de los Estados Unidos. Por lo cual, de agenda 2025 y 2026 está totalmente topada. Desde la productora me dicen ‘yo no sé si a título personal en un momento dado, ya que tiene una relación muy estable con Chile y muy cercana’.

“Entonces me dicen ‘yo no sé si en algún momento dado se lo han podido preguntar o comentar, y él habrá dicho a título personal algún comentario, pero como productora de Antonio, es prácticamente imposible que él falte diez días de febrero del año que viene’”

/gap