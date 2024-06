Con aplausos fue recibido, pasadas las 18 horas, el expresidente Eduardo Frei cuando se subió a un podio en la Universidad del Desarrollo (UDD) para dar su discurso en el homenaje en honor al fallecido expresidente Sebastián Piñera. El evento contó con la presencia de figuras internacionales como expresidentes de derecha, pero también significó una reaparición del exmandatario de la DC, quien no aparecía públicamente desde el funeral de Estado de Piñera que tuvo lugar en febrero pasado.

Antes de Frei habían expuesto figuras como el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, además del expresidente de Colombia Iván Duque, y la exprimera dama Cecilia Morel.

Frei partió su discurso enfatizando que Piñera “durante su trayectoria en el servicio público siempre tuvo como norte el fortalecimiento de la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Nunca relativizó estos valores, sino que por el contrario entendía que la democracia, el desarrollo económico, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan”.

En esa línea, agregó que “como senador, como presidente de partido, y después como Presidente de Chile demostró una profunda dedicación hacia el bienestar de todos los ciudadanos”.

Frei también recordó sus conversaciones en el último tiempo, y además el paso de ambos por el Senado y sostuvo que “nunca dejó de pensar en cómo resolver los problemas que afectaban a la ciudadanía. Si bien ambos proveníamos de la vertiente del humanismo cristiano, en muchos aspectos pensábamos distintos. Competimos muchas veces, proveníamos de partidos distintos. En el Parlamento le gané, y también perdí. Pero por encima de esas rivalidades, él siempre fue un rival leal”.

Además, destacó “su capacidad para negociar y lograr consensos, así como su habilidad para unir a distintos sectores son cualidades que lo hicieron destacar como un gran líder”.

En un tono más político, dijo que “espero que esa lógica se entienda, que se recupere y se valore. Es imposible que un país progrese, si no hay diálogo y no acuerdos. Y diferencias también. No se gobierna solo para los adherentes, se gobierna para servir a todo el país y todos los ciudadanos”.

También recalcó que “los grandes líderes aparecen en los momentos más difíciles”. Por último, cerró diciendo que “recordaremos como un hombre de Estado, que siempre puso por delante los intereses de la nación. Siempre dio lo mejor de sí mismo”.

Tras el discurso de Frei siguieron intervenciones de los expresidentes de Argentina y Bolivia, Mauricio Macri y Jorge Quiroga, respectivamente, además de un panel sobre crimen organizado y sus amenazas a la región moderado por el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, y en el que participó la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.

El pasado 9 de febrero en el funeral de Estado, Frei relevó la figura de Piñera. En el Salón de Honor del Senado en Santiago destacó que “vengo a rendir homenaje a un servidor público que fue un importante protagonista de la vida política de Chile en los últimos 40 años (…) “Nunca dudó en manifestar su condena a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país y, en segundo lugar, fue un líder para toda la nación”.

Frei y Piñera tuvieron una buena relación. Piñera solía pedir la opinión de algunos exgobernantes como Frei.

