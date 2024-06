El equipo de campaña del mandatario estadounidense Joe Biden aseguró que este continuará en la carrera presidencial, pese a los resultados poco favorables que obtuvo en el debate contra su rival republicano Donald Trump.

El portavoz de la campaña de Biden, Seth Schuster, indicó que «por supuesto, no abandonará» sus aspiraciones por buscar un segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

Explicando el fracaso de Biden en el debate

El entorno de Joe Biden explicó que la razón del mal desempeño del mandatario estadounidense durante el debate presidencial contra Donald Trump.

Según Axios, los asesores del inquilino de la Casa Blanca creen que el fracaso se debió a una «preparación excesiva» antes del certamen, y consideran que se tendría que haber puesto énfasis en la «asertividad y la energía».

«Estaba demasiado preparado y confiaba en minucias cuando lo único que importaba era el vigor y la energía», afirmó una persona de la órbita del mandatario. «Lo prepararon para el debate equivocado. Estaba demasiado preparado cuando lo que necesitaba era descansar», agregó.

Por su parte un influyente veterano de la campaña demócrata calificó el desempeño de Biden como «una catástrofe», en sintonía con varios demócratas que están en alerta por la situación.

Alarma entre los demócratas

«Momento DEFCON 1. «El nivel de preocupación es bastante alto», expresó David Plouffe, director de campaña del expresidente Barack Obama.

Asimismo, un exfuncionario de la Casa Blanca opinó que era necesario despedir a gente involucrada en la campaña, pero lamentó que eso probablemente no vaya a suceder porque Biden rara vez lo hace.

Según la publicación, el desempeño esperado del presidente pasó del «optimismo a la conmoción» a una «velocidad vertiginosa», e incluso llegaron a preguntarse si Biden podrá continuar su campaña.

Biden desestima los rumores de su retiro

El propio Biden desestimó los rumores sobre si debe retirarse de la carrera presidencial, ignorando las quejas de los demócratas sobre su desempeño en el cara a cara con Trump.

«Creo que lo hicimos bien», declaró a los periodistas durante una parada en un restaurante en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Al ser preguntado sobre las preocupaciones de sus partidarios por su actuación en el debate y los llamados a que considere abandonar la carrera presidencial, Biden respondió que «no», agregando que «es difícil debatir con un mentiroso».

Por otro lado, los asesores del candidato demócrata han descartado durante mucho tiempo las especulaciones acerca de un posible abandono de la carrera presidencial. También han cuestionado en repetidas ocasiones las encuestas, argumentando que las predicciones de una posible derrota en las elecciones han sido exageradas.

Asimismo, han señalado que el motivo para que Biden participara en el primer debate fue dejar claro a los votantes que elegirán una de las dos opciones (demócrata y republicana) y que nadie más será nominado.

«Amigos, los hechos son que si Joe Biden fuera a hacerse a un lado, lo habría hecho hace mucho tiempo», sostuvo Symone Sanders, exasistente de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. «Esa no es mi opinión; son literalmente los hechos. Entonces, no, no se hará a un lado mañana por la mañana», agregó Sanders, recalcando que «él es el candidato» y vaticinando «que varios demócratas saldrán a defenderlo en los próximos días».

/psg