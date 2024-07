Los votantes estadounidenses ya veían a su presidente, Joe Biden, demasiado mayor. Sin embargo, su pobre actuación en el debate del pasado jueves contra Donald Trump, en el que tuvo lapsus y dejó frases incompletas, ha acentuado esa impresión. Mientras la familia del presidente, y especialmente la primera dama, Jill Biden, le arropan y Biden busca cómo controlar los daños, una encuesta publicada este domingo fotografía el estado de ánimo de la opinión pública. Un 72% de los votantes considera que no debería presentarse a la reelección, pero la mayoría de los demócratas quiere que siga en la carrera.

La encuesta ha sido realizada por YouGov por encargo de CBS. Según sus resultados, el 72% de los votantes considera que Biden no tiene la salud menta y cognitiva necesaria para ejercer como presidente. Ese mismo porcentaje es el que opina que el mandatario no debería presentarse a la reelección, un aumento de nueve puntos con respecto a la anterior encuesta de YouGov, realizada en febrero. El trabajo de campo de la nueva encuesta se ha llevado a cabo en los dos días posteriores al debate de la CNN en Atlanta, con el recuerdo fresco de la mala actuación de Biden de esa noche.

Cuando a quienes dicen que Biden no debería presentarse se les preguntan los motivos, el 86% señala la edad, un 71% las decisiones que podría tomar en el cargo, un 66% su historial como presidente y un 56% duda de su capacidad para hacer campaña de una forma efectiva.

El candidato demócrata los eligen las bases demócratas de forma indirecta: votando en las primarias a los delegados que proclaman al candidato en la convención. Biden se aseguró con facilidad la inmensa mayoría de los delegados que se reunirán en Chicago del 19 al 22 de agosto. Tras el debate, han surgido dudas sobre si es la mejor opción de que dispone el Partido Demócrata para enfrentarse a Donald Trump. La encuesta de CBS/YouGov muestra que un 55% de los demócratas considera que Biden debe ser el nominado y un 45% cree que debería dar un paso a un lado.

Trump ganó el debate

La encuesta también concluye que Trump presentó sus ideas con más claridad, pareció más presidencial, inspiró más confianza y explicó mejor sus políticas en el debate producido por la CNN en Atlanta. Pese al bombardeo de bulos de Trump, la diferencia entre quienes consideran que Biden dijo la verdad (40%) y que Trump lo hizo (32%) tampoco es tan grande.

Desde el primer sondeo realizado por la CNN a todos los que han venido después, hay unanimidad en que Trump ganó el debate. La esperanza demócrata es que eso no tenga demasiado impacto en los votantes y que poco a poco las mentiras de Trump, su defensa de los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 y los mensajes xenófobos del expresidente sirvan para movilizar a los votantes progresistas.

“Entiendo la preocupación tras el debate”, decía Biden este sábado en un acto de recaudación de fondos en Red Bank (Nueva Jersey). “Lo entiendo. No tuve una gran noche. Pero voy a luchar más y os necesito conmigo para conseguirlo. Y esto es lo que nos informan: Los votantes tuvieron una reacción muy diferente a la de los expertos si nos fijamos en los datos de las encuestas. Desde el debate, las encuestas muestran poco movimiento e incluso me han hecho subir un par de puntos desde el debate”, aseguró. “La investigación durante el debate nos muestra convirtiendo a más votantes indecisos que Trump, en gran parte debido a su conducta el 6 de enero, así como luchando por la clase trabajadora, lo que él no hace. De hecho, lo más importante son las mentiras de Trump”, añadió.

La tesis de Biden es que aunque a él le fuera muy mal, Trump tampoco tuvo una gran noche y que cuando los votantes se plantean elegir entre ambos, se inclinan por él y no por el republicano. “Se burlan de mí por decir: ‘No me compares con el Todopoderoso; compárame con la alternativa’. Bueno, esa no es una pelea difícil. No es una lucha dura”, dijo en otro acto el sábado, dentro de una gira de recaudación de fondos que había previsto para sacar partido del debate y que ha tenido que utilizar para tratar de calmar las preocupaciones de los donantes.

El sábado por la noche volvió a Camp David con su familia y se especulaba de que en la intimidad hablase con sus seres queridos de la posibilidad de retirarse. Por ahora, sin embargo, ha recibido el apoyo cerrado de la primera dama, Jill Biden, y también del aparato y las principales personalidades del Partido Demócrata, que han cerrado filas con el candidato, incluidos la vicepresidenta, Kamala Harris; el expresidente Barack Obama; el presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; su antecesora, Nancy Pelosi, y numerosos gobernadores demócratas.

Las encuestas independientes no muestran por ahora ese efecto que señala Biden, sino el contrario. En el agregador de FiveThirtyEight, Trump ha recuperado toda la ventaja que había perdido desde que fue declarado culpable de 34 delitos a finales de mayo. Biden había logrado situarse por delante en la intención de voto nacional, pero este domingo ya está 1,3 puntos por detrás. Obviamente, es difícil saber cuál es el efecto directo del debate, pero los indicios son claros. Y, aunque parezca un impacto pequeño, en una elección tan reñida, que se decidirá por un margen ajustado en seis Estados clave (Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada), un movimiento de más de un punto puede decidir la presidencia.

FiveThirtyEight también encargó a Ipsos su propia encuesta sobre el debate, que también concluye que para una amplia mayoría lo ganó Trump. Esa encuesta también refleja una pérdida de apoyo para Biden, pero hay que tener cuidado al interpretarla porque no mide la intención de voto, sino a qué candidatos consideran votar los ciudadanos, pudiendo incluir en su respuesta a más de uno. Antes del debate, se planteaban la posibilidad de votar a Biden un 48,2% y tras él, un 46,7%. Es una pérdida de 1,5 puntos con este criterio. Trump avanza y amplía al 43,9% sus potenciales votantes y Robert F Kennedy pasa del 17,3% al 18,4%, pero nótese que el total supera el 100% porque no es una encuesta de intención de voto.

