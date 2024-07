Las últimas semanas han sido bastante agitadas al interior del gobierno. Por un lado, han estado celebrando el aumento sostenido que ha tenido el Presidente Gabriel Boric en las encuestas, pero por otro se les ha abierto un frente con el Partido Comunista, que sufrió la salida de su emblemático dirigente, Juan Andrés Lagos, desde la Subsecretaría del Interior, y que ha presionado al Ejecutivo para evitar las alzas de las tarifas eléctricas. Ambos temas, y otros, fueron analizados por el analista político Pepe Auth y el exministro Jaime Bellolio en una nueva versión del podcast Política para Adultos, de El Líbero.

Para Auth, el aumento de la aprobación a la figura de Boric en las encuestas no es algo que sorprenda, sino que «la verdad es que lo que sorprende es más bien la levedad del alza, no el alza. O sea, se mantiene en Cadem en el mes de junio en torno al 33%. En el tercio que conocemos estará allí. Pero eso no sirve para un proceso electoral uninominal (…). Quien celebre el 33%, la verdad es que lo que está celebrando es una eventual derrota en las elecciones».

Sobre la compleja situación con el PC, el analista señaló que si Boric “termina rompiendo con el Partido Comunista, francamente sólo va a subir en las encuestas, no bajar”.

Pepe Auth: “Lo que ha hecho el Partido Comunista es suicidarse con Jadue. Y el que se suicida es Carmona”

Sobre la estrategia que ha seguido la cúpula del PC de defender a rajatabla al alcalde Daniel Jadue, que se encuentra en prisión preventiva por el Caso Farmacias, Auth sostuvo que “no me extrañaría que esta situación termine, como lo hemos dicho aquí varias veces, con Jadue de candidato a la izquierda del oficialismo, sin el Partido Comunista, en la siguiente elección. Porque lo que ha hecho el Partido Comunista es suicidarse con Jadue. Y bueno, el que se suicida es Carmona”.

Aunque agregó que “yo creo que el PC, que es una institución centenaria, no va a querer ir al suicidio. Y, por lo tanto, lo más probable es que termine disociándose de eso. Porque conozco la carpeta investigativa, y francamente Jadue de esta no sale”.

Bellolio: «Lo que ha pasado es que no han matado más carabineros, pero eso no significa que estemos bien»

Según el candidato a alcalde por Providencia, Jaime Bellolio, el aumento en la aprobación del Presidente se corresponde con “el hecho de que ver a un gobierno en terreno, obviamente le da ventajas y aparece en las noticias no dando explicaciones, sino que aparece más bien dando soluciones”.

Otro tema que según el exministro de Sebastián Piñera influye, sería el de la ausencia de noticias sobre crímenes de alta connotación e impacto en la sociedad. «No hemos tenido grandes noticias malas en materia de seguridad, lo cual hace como que pareciera que estamos bien en seguridad. Y la verdad es que lo que ha pasado es que no han matado más carabineros, digamos, pero eso no significa que estemos bien. Seguimos estando mal en esa materia”, dijo Bellolio.

El exministro también se refirió a las polémicas asociadas a la campaña de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien hizo una cuenta pública con show musical incluido. “Hassler está desplegada, obviamente, y me llegan muchos mensajes diciendo ‘cómo puede ser tan caradura’. Pero es que son, siempre han sido así. Pero que ahora salga al lado un carabinero diciendo que está por la seguridad, cuando no trepidaron, digamos, en decir que había que eliminar a carabineros, que había que favorecer la violencia (…), que ahora digan lo contrario a nosotros nos molesta, yo creo que a la gente común y corriente también”, señaló.

Consultado sobre la posición que tendrá el Partido Republicano con respecto a su candidatura, el militante de la UDI dijo que “hoy día lo que ha dicho el Partido Republicano es que Providencia no es una comuna que ellos vayan a priorizar y por tanto que no van a llevar un candidato. Para mí hoy día eso es suficiente”. Aunque luego agregó que le gustaría que más que una omisión hubiera un “apoyo activo” de parte de dicha tienda.

Pepe Auth: “El problema de las tarifas es la decisión del gobierno de no haber alzado la tarifa de manera gradual”

Sobre el aumento en las tarifas eléctricas y los reclamos de parte del oficialismo por un subsidio, Pepe Auth sostuvo que “el problema de las tarifas, obviamente, es la decisión del gobierno de no haber alzado la tarifa de manera gradual, cuando pudo hacerlo al principio del gobierno. Entonces lo que ha ocurrido es una acumulación de un alza contenida, contenida dos veces en tu gobierno”.

Sobre aquel tema, el analista explicó que también está la arista de “la eliminación populista de la tarifa de invierno, que agravó también la situación. Entonces, el Presidente Boric se ve sometido a demostrar su responsabilidad fiscal o entregar, o digamos, no correr riesgos electorales. Y yo saludo que haya preferido lo primero hasta el momento”.

Jaime Bellolio sobre palabras de Gael Yeomans: “Hay que ser muy cara dura”

Sobre ese mismo tema, Jaime Bellolio respondió a la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans, quien sostuvo que el alza de la electricidad era culpa del gobierno del ex Presidente Piñera. «Hay que ser muy cara dura”, dijo.

El exministro agregó que este gobierno decidió políticamente no subir los costos de la electricidad para no perjudicar al Apruebo en el plebiscito de salida de septiembre de 2022.

«Venía el Apruebo, iban a tener que subir las tarifas y entonces, como con el Apruebo todo iba a ser mejor, y todos íbamos a ir directo al paraíso al día siguiente después de aprobarse… este fue otro costo adicional que tuvo el Apruebo», sostuvo.

/psg