Inició la recta final. Después de tres meses de trabajo, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está indagando las responsabilidades en el manejo del incendio que afecto a la Región de Valparaíso en febrero, comenzó a revisar las conclusiones.

Llegaron dos documentos a la secretaría de la Corporación. Uno del diputado y presidente de la comisión, Tomás Lagomarsino (PR), y otro del republicano Luis Sánchez. Durante este lunes y el próximo jueves se votará cada uno de los informes en su mérito, para luego hacer una propuesta a la sala de la Cámara, la cual tendrá que ser aprobada o rechazada por todos los parlamentarios.

Cabe recordar que la comisión investigadora está compuesta por Jorge Brito (FA), Andrés Celis (RN), Luis Cuello (PC), Tomás de Rementería (PS), Camila Flores (RN), Diego Ibáñez (FA), Andrés Longton (RN), Carolina Marzán (PPD), Gloria Naveillán (IND), Ericka Olivera (Demócrata) y Hotuiti Teao (Ind-EVO). Además de Lagomarsino y Sánchez.

Informe diputado Tomás Lagomarsino (PR)

El diputado Tomás Lagomarsino (PR), presentó un informe en el que se destacan conclusiones sobre el desempeño de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Delegación Presidencial Regional (DPR), liderada por Sofía González, y el Servicio Nacional de Prevención ante Desastres (Senapred).

En relación con Conaf, se señala que «hubo graves errores en la preparación, planificación y operatividad del combate del incendio forestal, subestimando el comportamiento del incendio en condiciones meteorológicas extremadamente adversas y previamente conocidas. Algunos de estos errores corresponden a negligencias graves, como no haber monitoreado su avance posterior a las 15:50 horas, no haber entregado información sobre la prognosis cuando fue requerido por la autoridad, no haber interpretado la gravedad del cambio de dirección hacia Viña del Mar y el rápido avance alertado por Charlie Torre a las 17:35 horas en adelante, y haber postergado la entrega de información cuando se conoció que el fuego estaba a 1 km de Pompeya Sur a las 17:40 horas por el helicóptero EC-LXH para iniciar los procesos de evacuación».

Sobre la Delegación Presidencial Regional, se reprocha que «no se debió nombrar en la subrogancia de la Delegación Presidencial Regional a una Seremi». Asimismo, se advierte que «hay claros errores en la DPR en cuanto a no acudir oportunamente al Puesto de Mando Unificado».

Por último, en relación con Senapred, se estipula que «los instrumentos nacionales y regionales de respuesta ante emergencias carecen de información práctica y concreta para la toma de decisiones y la coordinación de los procesos de evacuación». Asimismo, se acusa que el 2 de febrero, el mando de coordinación actuó «de forma pasiva y expectante».

Informe diputado Luis Sánchez (republicano)

En el documento presentado por el diputado republicano Luis Sánchez se destacan varias conclusiones clave. En primer lugar, se resalta la necesidad evidente de una mejor coordinación entre los distintos actores involucrados, como el Ministerio de Agricultura, Conaf, municipios, cuerpos de bomberos y Senapred Apunta a que para asegurar una prevención efectiva y coordinada ante posibles emergencias, es crucial establecer protocolos claros de comunicación, cooperación y actuación conjunta, así como promover la capacitación y el fortalecimiento de los recursos disponibles para la prevención y control de incendios forestales en Chile.

El informe critica el lento proceso de aprobación de los planes de emergencia y evacuación comunales, la descoordinación evidente de las autoridades en los momentos más críticos de la emergencia, y la falta de eficacia de las medidas de prevención y alerta. Además, sostiene que «no pudo verificar que las recomendaciones de la autoridad técnica, en este caso Conaf, fueran cumplidas a cabalidad» por los municipios de Viña del Mar y Quilpué, encabezados por Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán, respectivamente.

Asimismo, acusa que la la Delegación Presidencial, resultó sumamente «ineficiente» y que Senapred «no fue capaz de planificar ni ejecutar ninguna evacuación y se limitó a apoyar la evacuación espontánea que se dio en el contexto de la llegada del fuego a las viviendas».

Finalmente, el informe menciona que la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, fue designada como «ministra enlace para la reconstrucción» el día 8 de febrero.

El documento expone que Vallejo asumió «con amplísima cobertura de prensa, cargo que ejerció hasta el mes de abril, momento en que, intempestivamente, lo abandonó en silencio. Jamás rindió cuenta pública de su cargo ni explicó en qué consistió. La ministra se ausentó de la Comisión y su inasistencia no permite a esta última arribar a otra conclusión que la de asumir que tuvo un rol puramente político, todo lo cual redundó en un entorpecimiento del necesario profesionalismo que la reconstrucción de la zona afectada demanda».

Revisa el informe del diputado Lagomarsino (PR) aquí

Revisa el informe del diputado Sánchez (Rep) aquí

/psg