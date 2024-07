Luego de un tenso inicio de la audiencia, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener las medidas cautelares del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Por ende, sigue en prisión preventiva.

En la resolución, la jueza señaló que el Tribunal insiste en considerar que «su libertad es un peligro para la sociedad».

Recordemos que el jefe comunal se mantiene recluido en el nexo Capitán Yaber desde hace más de un mes. Y en caso de cumplir los 46 días fuera de su cargo como alcalde, será destituido.

La jornada no comenzó de acuerdo a lo esperado por su defensa, el abogado Juan Carlos Manríquez, puesto que había solicitado que dos juezas se inhabilitaran y se postergara la revisión de las medidas para el próximo 11 o 12 de julio. No obstante, la magistrada Pamela Muñoz, había tomado el viernes la determinación de no acoger la petición de la defensa.

Aunque Manríquez intentó insistir en que no se desarrollara la instancia, la jueza fue tajante al señalar que «el tribunal tiene agendado esta audiencia el día de hoy y nada ni nadie va a impedir que yo la vea el día de hoy».

Durante la audiencia, la fiscal Giovanna Herrera, al tomar la palabra, sostuvo que «no habían nuevos antecedentes» para revertir la cautelar del imputado Jadue.

