La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la arremetida del PC contra el operativo policial que tuvo lugar en Villa Francia y que ha derivado a una nueva controversia del Partido con el Gobierno.

En CNN Radio, la jefa de gabinete se refirió a la exigencia de transparencia sobre el procedimiento que enarboló el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, quien este lunes comentó que Tohá dio cuenta del operativo en el comité político ampliado de La Moneda, pero que estuvo presente poco tiempo.

«Efectivamente estuve muy poquito rato en la reunión, yo no podía estar en la reunión, tenía otra actividad con el Presidente, pero fui a la reunión especialmente para entregar los elementos del caso, y los elementos son muy contundentes, son categóricos, son sustantivos», indicó.

En esa línea, señaló que «estas posturas que ha tomado el PC una las puede entender como parte de una historia donde hay un vínculo con Villa Francia, del cual yo tampoco me siento ajena, pero a mi lo que me sucede, es todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o los fiscales que investigan, me enojo con que se utilice o se manipule una historia ligada a los DD.HH para cometer actos violentos en democracia».

Consultada respecto a si en el PC están amparando la violencia, Tohá señaló que «si fuera el caso, si se comprueba en definitiva que había conocimiento de la tenencia de estas armas en el lugar, ciertamente, se están amparando armas».

Viendo la relación del Ejecutivo con la colectividad, Tohá, recalcó que «yo creo que efectivamente han habido una serie de situaciones complejas con el PC, se han repetido varios episodios por distintas razones, muchos de ellos yo creo que tienen que ver con temas internos del PC, sin embargo cuando una fuerza política es parte de una herencia de Gobierno y es una fuerza de Gobierno, tiene algunas obligaciones que van por encima de su dinámica interna y yo creo que efectivamente han habido situaciones problemáticas en este último tiempo. Yo espero que se resuelvan y espero que no se repitan».

«Creo que esto debilita al PC, lo pone en cuestión y creo que como fuerza de Gobierno no es bueno que se presenten este tipo de cuestionamientos y de duda sobre los procedimientos que tiene la justicia y la policía. Creo que no es correcto salvo que se presenten antecedentes», agregó.

