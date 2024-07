Cerca de las 9.40 horas de esta mañana terminó la reunión del gabinete de Seguridad del Gobierno, encabezada por el Presidente Gabriel Boric, donde se abordó la crisis de seguridad que enfrenta el país, además de medidas adicionales a las anunciadas ayer, tras la reunión encabezada por la ministra del Interior -en su calidad de vicepresidenta- Carolina Tohá.

Al término de la instancia, el Presidente Boric tomó la palabra para reforzar el compromiso con el combate al crimen organizado, con «sentido de urgencia y responsabilidad», y anunciar otras medidas, como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la RM; y su suspensión de la participación en la inauguración en los Juegos Olímpicos de Paris, el 26 de julio.

Por su parte, la ministra Tohá, reiteró que las propuestas por decretar estado de sitio en la RM -por parte de senadores oficialistas-, se descartan, pero no así la participación de personal militar para el resguardo de la ciudadanía.

«Respecto a los planteamientos de Estado de Sitio, nosotros hemos estado conversando y vamos a seguir conversando con los distintos grupos y bancadas, de hecho, hoy día hay una reunión con bancadas oficialistas e integrantes de las comisiones de seguridad que va a dirigir el subsecretario Monsalve; están también planificadas reuniones con los presidentes de las comisiones de seguridad; están ahora mismo llamando a las bancadas de oposición para tener una reunión los próximos días», contextualizó Tohá.

Añadió sobre ello que «cada vez que surgen ideas de este tipo, nosotros las evaluamos. Estamos evaluando distintas formas de despliegue de las Fuerzas Armadas que puedan complementar el esfuerzo en seguridad».

«Hace tiempo que estamos impulsando en el Parlamento la modalidad de infraestructura crítica, y en esa evaluación recibimos propuestas y escuchamos distintas alternativas, pero en particular, el instrumento de estado de sitio para la RM no nos parece un instrumento que vaya a servirnos. En esa conversación seguimos, pero en este momento no tenemos la definición de aplicarlo, porque la evidencia no nos indica que sería una medida que ayudaría», sentenció.

Al ser consultada por si se descarta la medida, la ministra aclaró: «participación de militares no se descarta, pero Estado de Sitio no lo vemos como una opción».

/psg