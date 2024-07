En medio de las crecientes presiones que se han ido sumando al interior del propio Partido Demócrata, la posibilidad de que Joe Biden deje la carrera presidencial se vuelve cada vez más real.

De hecho, los medios estadounidenses aseguran que el actual mandatario ya decidió dar un paso al costado, a fin de abrirle camino a un candidato más joven y con mayores chances de derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

Por ejemplo, The New York Times cita a varias fuentes cercanas a Biden, quienes señalan que el presidente ha comenzado a aceptar la idea de que tal vez no puede vencer a Trump en los comicios, por lo que lo mejor sería abandonar la carrera a la Casa Blanca.

El mismo medio indica que Biden podría anunciar pronto su bajada como candidato, pero que todo se ha mantenido bajo estricta reserva debido a la explosión mediática que supone la noticia.

Una postura similar publica The Washington Post, que indica que «la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi ha dicho a algunos demócratas de la Cámara de Representantes que cree que se puede persuadir al presidente Biden bastante pronto para que abandone la carrera presidencial».

Esto, según tres funcionarios demócratas familiarizados con las discusiones privadas de Biden.

«Tras el vacilante desempeño de Biden en el debate del mes pasado y el pánico que desató entre los demócratas dentro y fuera de Washington, Pelosi está asumiendo un papel fuerte, detrás de escena, para tratar de resolver la crisis política, actuando como intermediaria para los demócratas de base molestos y transmitiendo esos mensajes a la Casa Blanca», agrega el citado medio.

En tanto, la cadena NewsMax va más allá y afirma que Biden comunicará su determinación de no competir en las elecciones este fin de semana, siendo el domingo el día más probable.

El periodista y comentarista de dicha cadena, Mark Halperin, aseguró que «se ha redactado un discurso» para su dimisión, en el cual no apoyaría abiertamente a su actual vicepresidenta, Kamala Harris, sino que optaría por «un proceso abierto en el que la convención esté abierta a Harris y a otros candidatos para elegir al candidato demócrata a la presidencia».

CNN, en tanto, reveló otra conversación privada entre Pelosi y Biden que se produjo la semana pasada y en la cual la legisladora advirtió al presidente que perderá las elecciones a la Casa Blanca contra el candidato republicano y expresidente Trump, y que arrastrará al Congreso con él.

También se han filtrado otras conversaciones en la misma línea con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara, Hakeem Jeffries -sucesor de Pelosi-, y también previas al intento de asesinato de Trump el pasado sábado en un mitin, que ha reforzado su popularidad.

La presión sobre el mandatario para que reconsidere su candidatura ha aumentado en las últimas horas, con varios medios de comunicación señalando que carece de respaldo entre figuras destacadas del partido y que la renuncia podría llegar pronto. Incluso, el ex presidente Barack Obama también le habría quitado su respaldo.

