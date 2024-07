Tras participar de la constitución de la Unidad de Acción y Seguridad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el ministro de Justicia, Luis Cordero, será el encargado de notificar cuál es la comuna elegida para emplazar la nueva cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana.

La medida fue anunciada ayer por el Presidente Gabriel Boric, luego de sostener una reunión del gabinete de pro seguridad en el Palacio de La Moneda ante la ola de homicidios que se ha registrado en la capital del país durante los últimos días.

Las opciones que manejaría el Gobierno para emplazar el recinto serían Santiago y Til Til. Ambos alcaldes, Irací Hassler (PC) y Luis Valenzuela (RD), rechazaron que las comunas sean sondeadas como alternativa.

En conversación con los medios, la autoridad, si bien reconoció que «la instalación de un recinto penitenciario siempre genera polémica», recalcó que «no me quiero anticipar respecto a algo que técnicamente tiene que ser resuelto, porque hay una serie de componentes técnicos: no solo el terreno, no solo la ubicación, (sino que) hay condiciones de seguridad, de traslado que tienen que ser analizadas. Y eso le corresponde al ministerio que está a cargo. En este caso al Ministerio de Justicia».

Agregando también que «el lugar lo va a hablar al ministro de Justicia», sosteniendo además que la cartera liderada por Cordero cuenta con «lugares a la vista», donde la instalación de la cárcel puede ser «más probable o es más rápida».

Para acelerar su construcción del recinto, la próxima semana se enviará un proyecto de ley que permita exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos, dada su alta prioridad.

Al respecto, Monsalve sostuvo que «históricamente en Chile, construir una cárcel puede demorarse hasta 10 años. Chile no puede esperar 10 años. Y, por lo tanto, la decisión del Presidente es pedir facultades especiales al Congreso para poder hacerlo en un periodo récord, que está planificado en dos años».

/psg