El entrenador brasileño Tiago Nunes atendió a los medios de comunicación, tras la victoria de Universidad Católica sobre Unión La Calera, y valoró el resultado del compromiso, agradeciendo enormemente la labor que cumple Fernando Zampedri.

«Estoy contento con el resultado. Arrancar el torneo con una victoria es necesario y ante un rival que pelea el fondo, nos presionaba más. Hay mucho que mejorar con unas semanas que no jugábamos», comenzó mencionando.

Tras esto habló también sobre Fernando Zampedri con emotivas palabras: «Encontró su lugar en el mundo. Nació para jugar en Católica. El número de goles que metió habla por él. Solo elogios y también, por el grado de liderazgo, asumió la capitanía».

También reflexionó sobre la eliminación reciente en Copa Chile: «Fue (la Copa Chile) algo totalmente inesperado. Podría haber utilizado mejor la banca, pero al final fue un aprendizaje de forma dura«.

Finalmente, Nunes señaló que no hablará más sobre otro estadio para ejercer la localía: «Nadie va a hablar más de la cancha Santa Laura. Tenemos un acuerdo de no hablar de ese tema con los jugadores y tampoco entre los clubes. Estamos cómodos aquí, hemos generado una localía y creo que la gente viene acá en más número. No emitiré opiniones donde jugaremos. Es un desafío«.

Por Ignacio Soto Bascuñán