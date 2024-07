Diversas reacciones tanto a nivel técnico como político generaron los dichos del nuevo director (s) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien expresó su preferencia en concentrar una mayor recaudación mediante la reducción de la evasión fiscal, en lugar de subir impuestos, como plantea parte del «pacto fiscal» que impulsa el Gobierno.

«Prefiero que se baje la evasión a que se suban las tasas a quienes pagan, porque esas son las opciones si se quiere más plata para el programa del Gobierno», sostuvo Etcheberry, un histórico del SII que lo lideró entre 1990 y 2002 y que hoy vuelve a tomar las riendas del servicio en medio de una acalorado debate tributario en el país.

Etcheberry resaltó su preocupación respecto a que «empresas grandes, gente con mucho patrimonio, hagan maniobras para no pagar lo que corresponde», y en cuanto a la carga tributaria actual en el país la calificó de «razonable» y añadió que se ponen «tasas desproporcionadas, la gente no paga o se va, o no quiere hacer empresa».

El martes pasado, el Presidente Gabriel Boric emplazó a la UDI a «sacar adelante el pacto fiscal para tener recursos», para fortalecer policías en la crisis de seguridad, aunque sin aludir a una alza de impuestos.

El mandatario se refería al pacto al que apostó tras el rechazo de la reforma tributaria que comenzó precisamente con un proyecto anti evasión ya aprobado en primer trámite, mientras aún no entra al Congreso la iniciativa de alza de tributos a ingresos más altos que podría incluir una reducción a empresas.

Para Claudio Bustos, abogado tributario de Bustos Tax & Legal, el enfoque entregado por Etcheberry es el correcto. «El no subir impuestos se trata de una política muy razonable. Somos muchos en la especialidad tributaria los que hemos opinado en el último tiempo que la política fiscal debiera evitar alzas de impuestos adicionales y más bien transitar por la vía de hacer más eficiente la actividad fiscalizatoria y combatir de mejor forma las prácticas de evasión agresivas por parte de los contribuyentes».

En tanto, Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados, considera la visión del director del SII «tremendamente acertada». Considerando que Chile compite con otros países en diversas áreas económicas, aumentar la carga tributaria a inversionistas locales y extranjeros afecta sus márgenes de utilidad. «Mantener a Chile dentro de parámetros razonables de carga tributaria es relevante para que sea un país competitivo. Dado que existe la necesidad de más recursos públicos, por los compromisos sociales que el país tiene, hay que buscar la recaudación. Es un hecho que en Chile existe una parte relevante que funciona en la informalidad», añadió Recabarren a El Mercurio.

Al mismo medio, Alejandro Weber, decano de la facultad de Economía y Negocios de la USS, comentó que el diseño de las políticas públicas es responsabilidad del ministro de Hacienda. «El director (del SII) podrá opinar eso, pero lo realmente importante es lo que opina el Ministerio de Hacienda».

Reacciones parlamentarias

Desde la arena parlamentaria, el diputado Frank Sauerbaum (RN) dijo a Emol que «evidentemente nosotros preferimos que haya una férrea fiscalización a quienes evaden impuestos y se ponga el foco también en el crecimiento económico para poder recaudar más antes que cualquier medida que aumente tributos». Respecto de lo que se ha hecho en materia de elusión, el miembro de la comisión de Economía de la Cámara, expuso que «la propuesta que se hizo de desintegración está basada en algunos hechos que yo estimo erróneos porque desconocen la realidad de las empresas».

Se ha argumentado básicamente que el problema es que la baja recaudación que tienen es que estas empresas no tributan más del 30% de sus utilidades en consideración que muchas de esas se utilizan para poder hacer reinversión. Entonces yo creo que hay que avanzar hacia un sistema mucho más integrado», añadió.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), en tanto, comentó que que «el director (s) del SII tiene un punto: no sacamos nada con aumentar la tasa impositiva si no combatimos la evasión». «Esto es esencial para recaudar, y debe ser un complemente necesario una reforma tributaria. En Chile las grandes fortunas pagan menos impuestos que en los países desarrollados, y es fundamental ponernos al nivel de recaudación fiscal que nos permita avanzar en mayores derechos sociales para la gente», añadió.

Mientras que el diputado Boris Barrera (PC), manifestó a Emol que concuerda con Etcheberry que es «importante poder recaudar, mejorar la fiscalización y luchar contra la evasión y la elusión, que están en el proyecto de cumplimiento tributario ahora en el Senado».

Sin embargo, sobre a la visión de Etcheberry respecto a subir impuestos, dijo que es solo «una opinión». «La verdad es que creemos que es importante avanzar paralelamente al proyecto de cumplimiento tributario con una reforma tributaria progresiva que busque que los que ganan más, principalmente los súper ricos, paguen más», añadió.

Asimismo, remarcó que la tramitación de aquello «le corresponde al Ministerio de Hacienda y no al SII».

En esa misma línea, el diputado Luis Cuello (PC), comentó que «no hay una contradicción en perseguir la evasión y elusión; el Gobierno lo que plantea es avanzar en ambas dimensiones». «Es deseable que el director del SII se alinee con los objetivos que el Gobierno ha planteado, y con los compromisos programáticos de aumento de recursos para atender necesidades urgentes. Eso implica combatir evasión e incrementar impuestos a los más favorecidos».

A su vez, el diputados Andrés Giordano (FA) sostuvo a La Segunda que «la opinión del director es válida, pero no es suficiente para refutar que Chile es un país con hiperacumulación de riqueza en pocas manos, por lo que políticas tributarias que favorecen la redistribución son fundamentales. Opiniones como estas solo benefician al puñado de familias más ricas de Chile. Se puede avanzar en ambas cosas a la vez».

Por su parte, el diputado independiente y presidente de la comisión de Hacienda, Carlo Bianchi, cuestionó a El Mercurio si la visión del director del SII «es contraria a lo que opina el ministro de Hacienda, o si él ha convencido al ministro de avanzar en elusión y evasión». De hecho, esta tarde la comisión de Hacienda decidió oficiar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que de cuenta de su opinión en cuanto a los dichos de Etcheberry. «¿Quién manda?», se preguntó el diputado Miguel Mellado (RN).

