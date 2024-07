En las últimas horas se dieron a conocer detalles sobre la reacción de la familia Eduardo Macaya, cuando se enteraron de la denuncia por abuso sexual contra una menor de edad, y por la que fue condenado en primera instancia a 6 años de prisión la semana pasada.

La nota publicada por BioBioChile.cl, revela que cuando en en mayo de 2023, la víctima de Macaya decidió revelar a su padre que el empresario había abusado de ella y le mostró su video. El hombre decidió tomar el teléfono y llamar al apuntado.

En la conversación, el padre de la víctima increpaba a Macaya, confirmando que lo denunciaría ante la justicia. Frente a esto, el empresario sólo se limitaba a decir que no lo hiciera y que afectaría su hijo, Javier Macaya, senador y en ese entonces presidente de la UDI.

“Lo que sí te pido, por favor, no le cagues la vida a mi hijo, hueón. No le cagues la vida a mi hijo”, le dijo Macaya.

“Y tú se la cagai a la mía, que andís tocando (…) a mi hija vale menos que lo que me estai diciendo… no le cagues la vida a mi hijo. ¡Por favor! Tú pensai por tu hijo y yo pienso por la mía”, le contestó el denunciante.

“No fue solo una vez (…) y por debajo de la ropa. Y eso no resiste a ningún tipo de explicación”, se le oyó decir al papá de la víctima, antes de finalizar la llamada.

REACCIÓN FAMILIAR

La nota de BioBioChile.cl, revela una conversación de Whatsapp entre dos mujeres de la familia Macaya, la cual fue analizada por el tribunal que condenó al empresario, donde se muestra la reacción que tuvieron al ver algunos videos.

–”Anoche vi de nuevo los videos con calma y había uno que no había visto. El peor a mi juicio. El de la salita”.

–”Uno q se ve como pone la mano (…) ese no? (sic)”.

–”Ese”.

–”Es asqueroso”.

–“No lo había visto la primera vez. Lo vi cuando cortamos. Mierda mierda mierda, complejo el tema”.

–”Lo sé, te juro que anoche tuve pesadillas”.

–”Yo que nunca tomo nada, me tomé un rize (un calmante) que me dieron cuando me separé para los días de emergencia, dormí piola, pero a cada rato pienso en el tema”.

