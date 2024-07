Comenzó a tramitarse un nuevo retiro de fondos de pensiones en el Congreso. Ante este escenario, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, arremetió contra estas iniciativas, y valoró que los ministros del gobierno no apoyen estos proyectos.

“Me parece una pésima política pública. Ya lo dijimos en los 3 retiros anteriores, pero en los tres proyectos también. Es la causa de varios males que tuvimos. La alta inflación una de las causas fueron los retiros. Eso le hace muy mal al mercado de capitales. Hoy estamos pagando tasas por ejemplo de créditos hipotecarias altísimas, producto en parte también de lo que pasó con el mercado de capitales, que le fue retirado una buena parte de los fondos que estaban invertidos en las empresas”, sostuvo Mewes en Radio Duna.

Y agregó que “me alegra que tanto el ministro Marcel, como la ministra Jara, hace un par de días dijeron que el gobierno no lo iba a apoyar. Hay que hacerle ver a los parlamentarios que son los promotores de estas medidas, que realmente son malas políticas públicas, que por favor se acuerden de lo que pasó anteriormente. Son medidas populistas, pero miremos el largo plazo”.

Los parlamentarios de la Comisión de Constitución decidieron refundir cuatro proyectos y definieron el cronograma. La iniciativa podría votarse en la sala de la Cámara a principios de septiembre.

Seguridad

El tema de la seguridad ha vuelto a estar muy fuerte en la agenda, y el gobierno anunció una serie de medidas. Desde los gremios también han definido propuestas para hacer frente a esta problemática. En ese sentido, Mewes, indicó que les preocupa esta situación, porque puede afectar la inversión.

“Hemos visto que tenemos una real crisis en materia de seguridad. Esto está siendo mirado desde afuera. Hay inversionistas que dentro de la matriz de riesgo están poniendo el tema de seguridad como un tema importante, y eso puede hacer la definición entre invertir o no en Chile. Ese es un primer tema y nos preocupa muchísimo. Queremos que venga inversión extranjera a Chile. Nos interesa solucionar un problema de seguridad”, planteó.

Y por último, indicó que no está de acuerdo con la iniciativa que apunta al levantamiento del secreto bancario.

“Se avanzó en términos de las prerrogativas de la UAF. A nosotros no nos gusta y por qué no nos gusta, porque cuando vemos las cifras. La UAF en los últimos años como 4 o cinco veces a solicitado el levantamiento del secreto bancario. Lo ha hecho por la vía que existe que es la Corte de Apelaciones y se demora 48 horas. No vemos la justificación para que no se siga ese conducto”, sostuvo.

