El ex presidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023) no viajará a Venezuela, donde iba a actuar como observador internacional en los comicios que se celebrarán el próximo domingo, tras denunciar este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro le pidió no hacerlo.

«En el día de ayer, el Gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral», publicó el ex mandatario peronista en su cuenta oficial de la red social X, en la que mostró la carta de invitación del CNE.

Según la explicación de Fernández, el Ejecutivo venezolano consideró que unas declaraciones efectuadas por él en una emisora argentina «causaban molestias y generaban dudas» sobre su «imparcialidad» y que su coincidencia con las afirmaciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, «generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral».

En dicha entrevista en la emisora argentina Radio con Vos, el político peronista pidió «respetar el proceso democrático» en Venezuela y señaló que si Maduro perdía las elecciones, en las que busca su tercer sexenio consecutivo, «lo que tiene que hacer es aceptar».

Fernández expresó este miércoles su incomprensión ante «tal malestar» de las autoridades venezolanas, por lo que, «ante la insólita demanda», decidió no viajar para evitar que se le atribuya «querer enturbiar una jornada electoral trascendental».

«Un veedor electoral debe vigilar el cumplimiento de las normas establecidas durante todo el acto electoral, de manera objetiva, imparcial y transparente. Ese era mi único propósito. Hubiera querido poder hacerlo, pero siento que en el contexto creado no podré cumplir cabalmente con esa tarea», posteó.

El ex mandatario argentino manifestó su deseo de que Venezuela, «que en estos años fue asediada por amenazas de invasión y lastimada en su economía por un brutal bloqueo», celebre los comicios «de manera transparente y que el veredicto popular sea respetado cualquiera sea el resultado».

Según lo afirmado en la entrevista del miércoles, Fernández iba a viajar este miércoles y había sido convocado junto al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Desde su posición como presidente de Argentina y líder pro tempore (2022-2023) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), Fernández abogó por el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición e intervino en rondas de contacto junto a sus entonces homólogos de Francia, Emmanuel Macron, y de Colombia, Gustavo Petro.

El CNE de Venezuela aseguró este lunes que su sistema de votación está «blindado», en cuanto a la inviolabilidad y secreto del sufragio con vistas a los comicios.

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha cuestionado durante la campaña al CNE, controlado por personas afines al chavismo.

En estos comicios participarán 10 candidatos, entre ellos el exembajador Edmundo González Urrutia, el abanderado de la PUD y quien lidera la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales.

