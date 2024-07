La reforma previsional que con tanta desesperación pretenden aprobar a como de lugar, no es algo fácil de votar y menos decidir ese ansiado cambio que no cuenta con apoyo de la ciudadanía, ni menos con lo que se quiere implementar, tan lejano al interés de la mayoría de las personas.

Cuando el ministro estrella, que enrolaron cuando estos jóvenes aprendices, sin experiencia alguna, sin haber trabajado, sin tener idea lo que es pagar sueldos, emprender un negocio, y menos ponerse en el lugar de los trabajadores, se ha ido desinflando como un globo que pierde aire, no ha sido suficientemente claro, para convencer que su reforma previsional es pésima y a pesar de ellos, insisten en aprobar algo que es un sistema de reparto quebrado en todas partes del mundo, es mirar el pasado, y que este nos sirva para no cometer los errores de antaño.

Mientras no demuestren capacidades para encontrar los millones de pesos que uno de los partidos de este gobierno, hicieron “desaparecer” o se “esfumaron”, perjudicando a personas más vulnerables, y el ministro a cargo sigue incólume en su cargo, como también el robo de computadores de otro ministerio y estos aún no aparecen, o el apoyo que hicieron en una campaña en televisión donde asistió Boric, y aún no se sabe que pasó con esos dineros, difícilmente tendrán una reforma previsional.

Siempre hay que ser desconfiados, con quienes pretenden administrar dineros de todos, cuando se tiene tejado de vidrio, y cuando y sobre todo, se pretende administrar el ahorro previsional, que es el esfuerzo de toda una vida. Que los impuestos los administre el estado, corresponde, sin embargo, que además quieran administrar los ahorros previsionales de todos, es un peligro y es un botín muy apetecido por quienes tienen una ideología que no creen en el emprendimiento, en el esfuerzo personal, en el ahorro individual, en las pequeñas pymes que deben pagar iva, previsión para sus trabajadores y proteger a sus familias.

Las palabras se las lleva el viento, las votaciones quedan registradas y las personas no olvidan como votaron estos personajes, que venían a cambiarlo todo y hoy nos tienen llenos de delincuentes, de inmigrantes ilegales, de un crecimiento paupérrimo, de más de 100.000 activistas del sector público con sueldo millonarios, quieren subirnos los impuestos y lo peor aún, manejar nuestros ahorros previsionales que siempre serán de los trabajadores y nunca del gobierno de turno.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com