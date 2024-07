Durante la mañana de este martes, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respondió en la red social X un comentario de la secretaria política del partido Podemos de España, Irene Montero, en que validaba la cuestionada elección de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Lamentable posición Irene. La izquierda europea no debería ocupar a Venezuela como argumento para diferenciarse a la interna en sus países sin diálogo con quienes en Latinoamérica vivimos las consecuencias de la crisis humanitaria y migratoria que ha generado su mal gobierno”, escribió la ministra.

Montero había publicado que “el pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como Presidente. Comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar respeto a resultados por todas las partes dentro y fuera del país. La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde”.

La supuesta victoria de Maduro también fue validada por la presidenta de Podemos Ione Belarra, mientras que Pablo Iglesias, ex secretario general del partido y otra figura cercana al FA y el Presidente Boric, ha puesto en duda que exista un fraude.

Una alianza histórica. La respuesta de Orellana a Montero -consignada en el diario El País- llamó la atención porque ambas son muy cercanas. Montero fue ministra de Igualdad de su país hasta noviembre de 2023 y han compartido varios foros y actividades juntas. Además es la segunda en jerarquía un partido que ha sido referente e inspiración del Frente Amplio.

Montero, quien ha tenido varias conversaciones con el Presidente Boric sobre políticas feministas, fue invitada al cambio de mando de marzo de 2022.

Para entonces Orellana y Montero participaron juntas en una actividad de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), y luego la ministra le hizo un recorrido por La Moneda.

Los vínculos entre Podemos y el FA se remontan a 2016, cuando Boric visitó a Iglesias en España. En más de una ocasión se ha referido elogiosamente a él. Jackson también se acercó al partido español, aunque la relación más estrecha de RD fue con Iñigo Errejón.

Respaldos del FA. El desmarque de la ministra de la postura de Podemos generó transversal respaldo en las filas del Frente Amplio.

Entre otros, la presidenta del FA, Constanza Martínez, escribió “bien, ministra”, y los diputados Diego Ibáñez, Camila Rojas y Emilia Schneider compartieron la publicación.

“Nos importa la situación de millones de migrantes que se han visto obligados a dejar su país por la crisis política y humanitaria de Venezuela. Desconocer las injusticias en nombre de la izquierda sería incoherente con el respeto a la democracia y los DD.HH”, escribió Camila Rojas.

Otras figuras del FA como Marcos Velarde (ex presidente de Comunes), Miguel Concha (candidato a alcalde de Peñalolén) o Nicolás Valenzuela (directorio de Metro), también apoyaron a Orellana.

Entre los respaldos está el del hermano del Presidente Boric, Simón Boric. El periodista además publicó en su cuenta de X un video con los resultados de las actas dadas a conocer por la oposición venezolana que arrojan una amplia mayoría para el candidato Edmundo González, quien según esas cifras gana en todos los estados (aunque luego borró el video de su cuenta).

Mensajes de 2018. La postura del FA frente a las actuales elecciones venezolanas y el apoyo a la administración Boric -que desconocerá los resultados mientras no se publiquen y validen las actas oficiales- contrasta con la opiniones que varios de ellos tenían durante las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018. Para entonces Maduro derrotó a Henri Falcon y organismos internacionales como la UE y la OEA acusaron falta de transparencia y garantías. El ex Presidente Piñera no reconoció la legitimidad de la elección.

El ex presidente del CS, Diego Ibáñez, quien en mayo de 2018 viajó como observador a los comicios, afirmó lo siguiente: “Si la vocación chilena es contribuir a que Venezuela pueda estabilizarse, respetando su soberanía y autodeterminación, ¿cómo es que Piñera “adelanta” su no reconocimiento de unas elecciones que buena parte de la oposición sí valida?”.

En 2019, cuando Maduro asumió oficialmente su segundo período, Piñera respaldó como “presidente interino” a Juan Guaidó, lo que fue duramente criticado por el FA.

Antonia Orellana comentaba en 2019: “A (Luis) Almagro le interesa bien poco una solución pacífica y democrática en Venezuela”. Se trataba de una respuesta al apoyo del secretario general de la OEA a Guaidó.

Desde 2016, el régimen de Maduro ha sido criticado internacionalmente por varios episodios como tomar el control del Tribunal Supremo de Justicia y declarar en desacato la asamblea nacional que tenía dos tercios de mayoría opositora; luego creó una Asamblea Constituyente manejada por el oficialismo con amplios poderes y un tribunal electoral dominado por ellos.

Desde ese período y tras violentas protestas y represión policial, se ha generado la crisis migratoria que ha afectado a toda la región. En 2019, como Alta Comisionada de Naciones Unidas, la ex Presidenta Bachelet visitó Venezuela y elaboró un informe sobre graves violaciones a los Derechos Humanos, el que fue criticado por el régimen.

Sin embargo, la posición de varios figuras del FA fue que no se debía traer el debate de Venezuela a la política chilena y que la crisis debía ser superada mediante el diálogo, sin intervención extranjera.

Diferencias en el PC. El respaldo institucional del PC a Maduro ha tensionado internamente al partido. Karol Cariola, como presidenta de la Cámara de Diputados, se desmarcó de su partido emitiendo una declaración consensuada con la mesa de la Corporación que ella ayudó a redactar.

El texto señala que “respetamos y respaldamos la posición que ha tomado el Estado de Chile a través de su gobierno y en particular del Presidente Gabriel Boric y su canciller”.

La diputada también votó a favor que se leyera en voz alta un texto presentado por la bancada de la UDI donde se califica de “dictadura” al régimen de Maduro y critica la falta de transparencia de las elecciones.

Días antes la alcaldesa Irací Hassler -cercana a Cariola y Camila Vallejo- también había tomado distancia de la posición del presidente del partido Lautaro Carmona, quien este martes aseguró que no tenía otra alternativa que reconocer el supuesto triunfo de Maduro: “A mí me toca validar ese procedimiento”.

Las dirigentas forman parte de la generación de recambio del partido, que apuesta a suceder a Guillermo Teillier en la presidencia del PC y derrotar a Carmona.

