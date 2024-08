Durante un largo tiempo, se ha dedicado a promocionar en forma constante la mayoría de los sencillos que componen esta gran producción musical, de esta se encuentran rotando en las emisoras de todo el país. Temas como: No era amor, Es imposible, Menti, Nada me debes, nada te debo, Donde late un corazón, Canción a Cerati (desde el cielo), Julita la buenita y Rosas Amarillas plasmando su sello y sonido propio. Siempre acompañada de su guitarra y banda compuesta por grandes músicos nacionales. Plasmando su sello y sonido propio, lo logra a cabalidad.

Soledad Guerrero, con más de 30 años de trayectoria en la música, vuelve a demostrar su gran capacidad y talento como cantautora y compositora. Estuvo escribiendo silenciosamente por un largo tiempo, lo que es su nuevo Álbum, en el cual muestra madurez y solidez como artista. Esta vez vuelve con ciertos elementos del Folk, Pop Rock y la trova para incorporarlos en sus obras, así escribe para sus propios álbumes.

SOLEDAD GUERRERO COMENTA ...

«Soy Mamá Gata …

Como tantas personas en el mundo que por alguna razón eligieron o terminaron encontrando en un animalito una historia de amor profundo que les robó el corazón. Mi hija Gata Pía me dio 18 años de amor, donde aprendí de la generosidad y la entrega como nunca en mi vida. Y hasta me transformó en una mejor persona. Todo gracias a su dulce presencia, ternura y apoyo en los momentos más difíciles.

Pía, siempre me regaló su paz, su alegría y me hizo reír tantas veces… hasta que se fue, no sin antes regalarme más años de los que debía quedarse, todo para no dejarme! La amo y la amaré siempre por eso!!

“ELLA”, nos representa a todos los que amamos y llamamos hijos e hijas, a esos animalitos indefensos que llegan a nuestras vidas y nos dan un regalo de amor incondicional que jamás olvidaremos y que llevaremos en el corazón… hasta volver a encontrarlos.

“ELLA”, su memoria e historia, va solo en una canción en este álbum, pero “ELLA”, mi hija Gata Pía, fue mi compañera más fiel mientras compuse en mi pieza todas las otras canciones. Por eso el tributo de todo este álbum es para ella… y para todos aquellos que han visto partir entre lágrimas a sus bebés animales casi humanos. No saben cómo los entiendo «