La encuesta Black & White reveló este viernes los resultados de un nuevo sondeo, cuyo foco estuvo en el cuestionado proceso electoral que dio el «triunfo» a Nicolás Maduro en Venezuela, lo que ha agudizado la crisis política y social de ese país.

Esto, de paso, ha traído un conflicto en la política interna de Chile, donde las izquierdas de la coalición del Gobierno se han enfrentado por la validación de los resultados.

Y es que pese a que el Presidente Gabriel Boric dijo el domingo que no los reconocería, y la gran mayoría del Socialismo Democrático se alineó a esta postura, el Partido Comunista actuó en dirección opuesta: han «validado» los resultados. «No tengo no tengo ninguna otra alternativa -y no sé quién la tiene- que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entrega, no la mía», dijo esta semana el timonel comunista, Lautaro Carmona.

Esta polémica llevó a que el senador del PDD, Ricardo Lagos Weber, señalara esta semana que «no quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho». En respuesta, la diputada PC, Carmen Hertz, dijo que «él no está en un club de amigos, está en una alianza política, así que las incomodidades tendrá que, no sé, conversarlas con su psiquiatra a lo mejor, pero en una alianza política los temas son otros».

Frente a los resultados del sondeo, Paola Assael, de Black & White comenta que existe un «rechazo generalizado al fraude electoral en Venezuela, donde virtualmente nadie confía en los resultados. La inmensa mayoría piensa que el gobierno de Maduro es una dictadura, y que Chile debiera emitir una declaración condenando las irregularidades ocurridas en las elecciones en Venezuela».

No obstante, la encuesta revela que «hay más cautela a la hora de cortar relaciones con Venezuela, en que un 56% está de acuerdo y un 44% en desacuerdo».

En materia de política interna, se observa que «el PC es un bastión del Gobierno de Boric, sustenta en gran parte su apoyo tendencial de 30%, pero también en dolor de cabeza, por la fragmentación que provoca en el oficialismo. Es así como la mayoría está de acuerdo con lo declarado por el senador Lagos Weber de no querer ser coalición con quien apoye los resultados de Venezuela sin criticarlos, como la ha hecho el PC».

Elecciones en Venezuela

Al medir el conocimiento de las elecciones presidenciales de Venezuela que se desarrollaron el domingo 28 de julio, el sondeo mostró que, virtualmente, todos los consultados (99%) están enterados.

La gran mayoría (94%) no confía en el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela. Proporción aumenta entre mujeres.

En tanto, la gran mayoría (93%) está de acuerdo con el anuncio del presidente Gabriel Boric, quien señaló el domingo que «desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable».

Ante la consulta por una serie de afirmaciones relativas a las elecciones, un 95% dijo estar de acuerdo con que «el gobierno de Maduro ha demostrado ser poco democrático»; un 89% dijo estar de acuerdo con que «existe suficiente evidencia para afirmar que la reelección de Maduro es fraudulenta»; y un 83% concuerda con que «Chile debiera emitir una declaración condenando las irregularidades ocurridas en las elecciones en Venezuela».

Por su parte, la gran mayoría (95%) considera que el gobierno de Venezuela sí es una dictadura. Se observan resultados similares en todos los segmentos analizados.

En tanto, la gran mayoría (93%) está más de acuerdo con la postura del resto de la coalición oficialista que con el PC -que validó los resultados de las elecciones en Venezuela-, y considera que se debe cuestionar la proclamación de Maduro.

La mayoría (59%) está más de acuerdo con el senador Ricardo Lagos Weber, y considera que no se debe hacer coalición con quien apoye los resultados de Venezuela sin criticarlos (haciendo alusión al PC).

Por su parte, la mayoría (80%) considera que el Partido Comunista le quita a la coalición oficialista (en lugar de aportar).

Además, la mayoría (51%) se siente más cerca a la oposición que al oficialismo (con o sin el PC). Al interior del oficialismo, son más los que lo prefieren sin el PC.

Evaluación al Gobierno

En cuanto a la evaluación el Gobierno, la encuesta muestra que un 34% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric lo está conduciendo, proporción que aumentó en 4 puntos porcentuales respecto a la semana pasada.

Sobre esto último, Assael comenta que «la postura de Boric de no reconocer los resultados de las elecciones si no es verificable, sintoniza con el sentir de los chilenos, lo que le significó un aumento en la evaluación de su gestión de 4 puntos porcentuales».

El sondeo refleja que el principal problema que enfrenta Chile actualmente continúa siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 77% de las personas que lo mencionan en primer y segundo lugar.

En tanto, un 28% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric está enfrentando la delincuencia, percepción que aumentó 4 puntos porcentuales respecto a la semana pasada.

