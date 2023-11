La U no ha perdido ninguno y la UC no ha ganado ninguno: la muy distinta realidad en los clásicos de esta temporada

Incluyendo también a Colo Colo, los cruzados no ganaron un solo partido ante los rivales tradicionales, algo que no sucedía hace 10 años. Universidad de Chile, por el contrario, no perdió en ninguno de sus clásicos, por primera vez en 23 años