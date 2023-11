Chile volvió a perder en las clasificatorias mundialistas. Esta vez fue Ecuador el verdugo que nos ganó 1 a 0 en un partido parejo y que a lo mejor Chile podría haber conseguido algo más, pero nuevamente dejó claro que por ahora no hay la jerarquía suficiente para cambiar la historia actual de nuestra selección.

La primera etapa mostró a un Chile que al menos no se vio tan superado y por momentos logró controlar el balón y el ritmo del partido. Eso en gran parte por la presión alta que no se había visto en partidos anteriores y la fuerte marca en el mediocampo, lo que permitió recuperar rápido la pelota y también que los ecuatorianos no tuvieran tanta libertad para jugar y equivocaran muchos pases.

Sin embargo, cuando el partido estaba totalmente emparejado llegó una gran falla chilena al no salir a la marca de Kendry Páez que con ese espacio logró sacar un remate muy potente desde fuera del área, Bryan Cortés atajó a media y cometió el gran error de manotear hacia adelante en vez de aun costado y se la dejó facilita a Ángel Mena que con el arco a su disposición y de frente solo tuvo que fusilar al meta chileno para anotar el 1 a 0 para el cuadro local y que derrumbó completamente el trabajo que venía realizando la selección nacional.

Y si bien Chile no perdió la línea de juego, nuevamente quedó al debe en su poca intención ofensiva, falta de ideas y por supuesto de profundidad. De hecho la única ocasión se producía desde pelota detenida, aunque ni así lograban crear real peligo, porque por ejemplo hubo un tiro libre muy cerca del área y Alexis Sánchez le pegó directo a la barrera, cuando la ocasión era ideal para lograr la igualdad.

SEGUNDO TIEMPO MUY POQUITO DE CHILE… Y TAMBIÉN DE ECUADOR

La segunda etapa no mejoró mucho el fútbol, por el contrario la verdad. Nuevamente Chile tuvo la pelota pero en realidad no sabía que hacer con ella. Ecuador se dedicó a marcar bien y achicar los espacios y con eso les bastó, porque los chilenos no tenían ideas ni tampoco picardía para crear algo de peligro. Y como ha sido un problema constante de Chile, comenzaron a caer en centros al área ecuatoriana que no llegaban a nada, especialmente considerando que el central más pequeño de los local medía 1.88, por lo que era pan comido para ellos ganar por alto a los delanteros nacionales que son bien chiquititos de estatura.

Así el partido no tuvo mucha emoción, Ecuador llegaba con algo de peligro que terminaba siempre con una mala definición y ese mal fútbol se lo hizo sentir la hinchada local que comenzó a pifiar el juego ecuatoriano. La Roja en tanto, hacía bien poco, aunque tuvo una clara tras una combinación entre Breteon y Alexis, que alargó por la derecha para la aparición en solitario de Víctor Dávila que ahí demostró su falta de jerarquía para este nivel de competición y en vez de pegarle directo al arco como dictaba la jugada quiso devolvérsela al medio a Alexis y esa pelota fue recuperada por los ecuatorianos.

De ahí pasaron los minutos sin mucho que contar, hasta que en los minutos finales Chile casi logra el empate con una jugada de Brereton que disparó y su remate dio en el palo, el rebote le quedó a Alexis que disparó cruzado y la sacaron de la línea y en la jugada siguiente César Pérez sacó un muy buen remate que el arquero local tuvo que esforzarse para lograr mandarla al córner. Esos últimos minutos fueron lo mejor de Chile que se envalentonó y se fue con todo en busca de la hazaña final….lamentablemente ya era tarde y no alcanzó para cambiar la historia.

Así, La Roja sumó una nueva derrota, al menos con algunas cosas positivas con respecto a actuaciones anteriores, pero que siguen dejando un tremendo mar de dudas de lo que puede hacer nuestra selección en estas clasificatorias y eso no lo podremos saber hasta el 5 de septiembre del próximo año, cuando enfrentemos a Argentina como visita. Hay harto tiempo para poder trabajar y buscar un equipo que pueda llevar este proceso de manera más digna y con alguna opción de poder ir al próximo Mundial.

/EMG