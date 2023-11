Roberth Arboleda, zaguero central de la selección ecuatoriana de fútbol, atendió a los medios de información acerca del momento actual de La TRI previo al compromiso del martes próximo contra Chile por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Respecto a cómo se preparan para el duelo contra la Roja, expresó: «Con mucha importancia, sabemos que será un partido muy difícil. Ellos se jugarán la vida, pero nosotros como locales nos tenemos que hacer sentir. Tenemos que estar muy concentrados en los detalles. El equipo está cada vez mejor y el trabajo del profe es muy bueno. Esperamos hacer un buen trabajo el día martes».

Luego, agregó: «Primero tenemos que pensar en Ecuador, en nosotros. Lo que esté pasando con ellos no nos tiene que importar. Nosotros tenemos que estar enfocados en hacer un buen partido, en sacar los tres puntos y en darle una alegría a los que nos apoyan. Sentimos mucho cuando los resultados no salen como queremos, por eso pedimos disculpas, pero estamos trabajando de la mejor manera y queremos estar en otro Mundial».

En lo personal, manifestó: «Estoy bien. Nosotros siempre entrenamos para estar bien, y el grupo es muy unido; todos los jugadores son personas sanas. Éste es el grupo más unido y el más humilde que hay, es un grupo joven y que quiere hacer cosas grandes. Hay que darle un poco de tiempo al entrenador y a este grupo».

«Si te digo todo el rival ya va a saber cómo vamos a jugar. Yo nunca tuve el problema con jugar con línea de tres o de cuatro, en lo personal estoy tranquilo. Repito, el grupo está muy bien y nuestro entrenador sabe mucho de fútbol, hay que darle un poco de tiempo. Los resultados no se han dado como queríamos, siempre tratamos de ganar, pero han sido dos empates. Estamos en zona de clasificación pese a eso y a los tres puntos menos», resaltó ‘La Para’.

«Vamos a jugar partido a partido, no hay que precipitarse a lo que ocurra más adelante. Hay que seguir con humildad y con mucho trabajo. No nos merecemos estar donde estamos, perdimos tres puntos que no merecíamos, pero los vamos a recuperar en la cancha. Merecemos estar en la parte de arriba, por el grupo y por los chicos. El martes esperamos hacer un gran partido», puntualizó Arboleda.

/EMG