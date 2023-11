“Los resultados no han sido los esperados y uno debe saber reconocerlo», dijo el entrenador de la seleccion nacional después de reunirse con los dirigentes de la ANFP

"LE HE MANIFESTADO AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MI DESEO DE DEJAR EL CARGO"#SportsCenter Tras el empate con Paraguay, Eduardo Berizzo renunció a la cabina técnica de #LaRoja: "Ojalá el clima ayude, se descomprima, para que Chile clasifique a un nuevo Mundial". pic.twitter.com/bFHfyuldXg — ESPN Chile (@ESPNChile) November 17, 2023

El técnico Eduardo Berizzo ha presentado su renuncia a la Selección tras empatar 0-0 ante Paraguay en el Estadio Monumental. Después de una hora de conversaciones en el camarín, el entrenador se dirigió a la sala de prensa del recinto de Macul para hablar con los medios.

En una declaración de 90 segundos, el oriundo de Cruz Alta comunicó lo que parecía inminente. “He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, sostuvo.

Luego, el DT le dedicó palabras al personal que lo acompañó. “Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo. Desde el colaborador más cercano, a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José (Vasconcelos), a los utileros, a los cancheros porque han comprometido su trabajo con la Selección. Agradecerles fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido con este proceso y desearles la mayor de las suertes”, prosiguió.

Finalmente, expresó su deseo de éxito tras su salida. “Creo sinceramente que las chances de clasificar existen, están intactas. Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y de la selección nacional”, cerró.

¿Quién dirigirá ante Ecuador?

La renuncia del DT toma por sorpresa a todos, debido a que cualquier desenlace se esperaba para después del partido contra Ecuador en Quito.

Con la salida del Toto, se abre la incógnita sobre quién se sentará en la banca de la Roja para el encuentro frente a la Tri. En ese sentido, el nombre que más fuerza toma es el de Nicolás Córdova, actual estratega de la Sub 20.

De ahí en más, la ANFP se abocará en buscar a un entrenador, siendo Gustavo Quinteros y Ricardo Gareca los principales nombres que suenan para intentar reenganchar a la Roja y buscar el cupo para el Mundial de 2026.

/EMG