Los sueños pueden proporcionar mucha información sobre tu estado mental actual, preocupaciones y esperanzas para el futuro. Pero, ¿pueden realmente predecir cosas que aún no han sucedido? Los llamados sueños precognitivos, en términos simples, son cualquier sueño que te ofrezca información sobre el futuro que de otro modo no podrías tener. Por ejemplo, sueñas con tu hermano después de no tener noticias de él durante meses. Al día siguiente, te llama. O tal vez te despiertes de un sueño con algunas emociones desagradables, como el terror o la decepción. Esto no parece significativo hasta que algo te asusta o decepciona poco después.

No puedes recordar ningún detalle específico del sueño, pero tienes exactamente los mismos sentimientos. Tener una experiencia precognitiva puede ser perturbador, incluso cuando no le des mucha importancia sobre la predicción del futuro. Si bien la comunidad científica no ha encontrado evidencia que respalde la idea de los sueños proféticos, algunas las personas aseguran que sueñan con eventos o circunstancias que sucedieron más tarde. Y este es el caso de una dibujante japonesa de manga, quien tiene una habilidad especial para predecir desastres futuros a través de los sueños. Lo más sorprendentemente, es que de sus 15 sueños proféticos, 12 ya se han cumplido.

¿Quién es Ryo Tatsuki?

Ryo Tatsuki es una dibujante japonesa (mangaka) que debutó como creadora de manga en 1975. Desde 1980 en adelante, afirmó haber experimentado sueños premonitorios en repetidas ocasiones, y decidió registrarlos en un cuaderno de diario de sueños. En 1999 decidió recopilar las más inquietantes en un libro de que tituló “El futuro que vi (私が見た未来)». Algunas de esas premoniciones ya habían ocurrido cuando se publicó el libro, como el terremoto de Kobe de 1995 o la muerte de Freddie Mercury en 1991. Sin embargo, no fue hasta 12 años después, en 2011, que el libro se volvió muy popular en Japón después de predecir con éxito el gran terremoto y tsunami de Japón de 2011. Esto provocó que algunos teóricos de la conspiración comenzaron a difundir información falsa sobre Ryo Tatsuki, relacionándola con algún tipo de siniestra que desencadenó el terremoto de manera intencional y artificial con el objetivo de controlar el crecimiento de la población.

La portada del libro “El futuro que vi”

La portada del libro ilustra a una joven, presumiblemente la autora, a la que se ve llorando y tapándose el ojo izquierdo con la mano. En la parte superior, la artista muestra una selección de 6 páginas del diario de sueños que mantuvo la autora desde 1985 hasta 1999, tiempo en el que asegura haber vivido este tipo de sueños. Títulos como “erupción del monte Fuji”, “Princesa Diana” o “mi propio funeral” se pueden ver en las páginas del diario ilustradas en la portada del libro.

Sueños prefecticos pasados

En dos ocasiones diferentes, Ryo Tatsuki soñó que la estrella de rock favorita de su mejor amiga, que resultó ser Freddie Mercury de Queen, murió ese mismo día 15 y 10 años después, respectivamente. Según su diario, en los sueños también predijo que se haría una película en memoria del artista, lo que ocurrió en 2018 con “Bohemian Rhapsody” Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, exactamente 15 y 10 años después de sus respectivos sueños.

El 2 de enero de 1995, Ryo Tatsuki experimentó otro sueño premonitorio que describió en el diario con los términos: “la tierra se resquebraja en Kobe, 15 días o 15 años después”. El gran terremoto de Hanshin-Awaji sacudió Kobe 15 días después, el 17 de enero, en lo que se convirtió en uno de los terremotos más devastadores registrados en la región. Se dice que 20 personas que conocían la premonición de Ryo Tatsuki se salvaron.

La mangaka explicó que este sueño era bastante borroso y difícil de recordar, sin embargo, escribió la nota “¿Diana? ¿Fallecida?” en su diario tan pronto como se despertó, además de dibujar a la mujer que apareció en su sueño.

Y el 11 de marzo de 1996, soñó con una catástrofe en algún lugar del este de Japón en marzo de 2011. Inicialmente, decidió publicarlo en una revista en 1996 para que la gente pudiera conocer su premonición antes de que sucediera. Y 3 años después, en 1999, se convirtió en una de las historias manga de este libro.

Pero una mañana de 1995, Tatsuki escribió en su diario: “un virus desconocido llegará en 2020, desaparecerá después de alcanzar su punto máximo en abril y volverá a aparecer 10 años después”. En 2020, el año de la pandemia de COVID-19, la autora apareció en las redes sociales y se disculpó por no haber podido predecir con más precisión el pico exacto de la pandemia, que llegó con la segunda y tercera ola de COVID-19. Como resultado de esta predicción precisa, el libro volvió a ganar mucha popularidad durante 2020. Queda por ver si el coronavirus regresará o no en 2030, como afirmó haber soñado

En 2020 Tatsuki decidió jubilarse, 5 años después de haber tenido un sueño que describía en su diario como “mi propio funeral”. Se dio cuenta de que el funeral se refería al final de su propia profesión como artista de manga.

Futuras predicciones

La gran erupción del monte Fuji es quizás la más inquietante de las predicciones que hizo. Una erupción sería una devastadora catástrofe y, según su sueño de 1991, está previsto que suceda pronto. Según el diario de sus sueños, la fecha más cercana para la erupción es el 20 de agosto de 2021, o en la misma fecha cada 15 años. Aunque el monte Fuji ha estado inactivo durante más de 300 años, durante los últimos 10 años, los geólogos japoneses han encontrado pistas que pueden indicar que el volcán entrará en erupción pronto, hipótesis que coincide con el sueño de Tatsuki.

Similar a la predicción de la erupción del Monte Fuji, la artista japonesa predijo en 1991 que un gran terremoto sacudiría la prefectura de Kanagawa y sería seguido por un enorme tsunami que arrasaría la costa. En esta ocasión, Tatsuki no registró la fecha exacta del sueño, salvo que fe entre junio y septiembre de ese año. Predijo que esta catástrofe ocurriría en 2026, o cada 15 años.

Por último nos encontramos con una controversia sobre la portada del libro. Aunque Tatsuki no se ha pronunciado al respecto, algunos expertos en la materia señalaron que la niña que se cubre la mitad de su rostro con una mano dejando solo un ojo expuesto, también está relacionado con una profecía. Sería el “ojo que todo lo ve” de los Illuminati, quien logrará imponer el Nuevo Orden Mundial, un gobierno totalitario para controlar a la población.

Conclusión

Algunas personas han intentado explicar la habilidad de Ryo Tatsuki planteando la hipótesis de que mientras sueña alcanza el estado inconsciente colectivo, que es un estado mental subconsciente teórico propuesto por el psiquiatra y psicoanalista Carl Jung. Otras son escépticas acerca de sus sueños premonitorios y lo atribuyen todo a meras coincidencias o que esto un engaño. Independientemente de cuál sea la verdad o lo que creas, lo cierto es que el libro se publicó en 1999 y no se ha reditado, hasta que finalmente dejó de venderse. Hoy en día es extremadamente difícil encontrar una copia de segunda mano de este libro, ya que se considera un artículo para coleccionistas, y se vende a alrededor de 100.000 Yenes. Y quién sabe qué pasaría si las predicciones sobre la erupción del monte Fuji y el terremoto de Kanagawa sucedieran tal como como predijo.

En la actualidad, Tatsuki disfruta de su vida de jubilada y ya no experimenta sueños premonitorios. Mientras tanto, es una usuaria muy activa en las redes sociales donde comparte sus historias e intenta tener un impacto positivo en la sociedad japonesa utilizando sus predicciones pasadas para crear conciencia sobre los desastres naturales.

