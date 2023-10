La ministra del Trabajo confirmó esta semana la decisión del gobierno de congelar la reforma de pensiones para después del plebiscito de 17 de diciembre, tal como había adelantado a El Líbero la semana pasada el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez.

El tema ha generado críticas tanto en el oficialismo como en la oposición. De hecho la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, cuestionó la idea. “Estas no son las acciones de una compañía, estamos hablando de las necesidades de la gente, que en materia previsional son urgentes”, dijo en entrevista con Radio Universo.

Si bien la propia ministra debió salir a descartar que se estuvieran haciendo cálculos respecto a lo que suceda en el plebiscito, en la oposición ya se instaló un manto de duda respecto a la verdadera voluntad del gobierno de llegar a acuerdo.

«Veo un peligro»

En Chile Vamos, de hecho, ya se ha conversado que en el escenario en que gane el «En contra», la posibilidad de seguir presionando para una reforma en favor de la propiedad de los fondos y donde la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, se pondrá cuesta arriba.

“El gobierno está esperando hacer el gallito inverso a lo que ocurrió el 4 de septiembre, de decir que si se vota ‘En contra’ de esta Constitución, es porque la gente está en contra de lo que allí contiene, que es, entre otras cosas, que los fondos son tuyos, que no te los pueden expropiar”, explicó Ramírez en el Podcast La Retro, de El Líbero.

El diputado agregó en esta línea que «como el ‘En contra’ todavía está arriba en las encuestas, el gobierno ve ahí una oportunidad para intentar hacernos retroceder en esta lógica de la propiedad de los fondos y la heredabilidad. Yo ahí veo un peligro. Si gana el ‘En contra’, el gobierno va a tener un músculo, un brazo más fuerte en este gallito”.

El diputado, además, enfatizó que, cuando esta discusión llegue finalmente a la Cámara, la mayoría no la tendrá la oposición. “No tenemos mayoría en la Cámara y tampoco tenemos mayoría en el Senado. Nosotros la mayoría en el Senado las construimos con Demócratas, en la Cámara la construimos con Amarillos, con el PDG, a veces con la DC. Por nuestra cuenta no tenemos mayoría. Por lo tanto, hoy día estamos resistiendo bien una mala reforma a las pensiones del gobierno, pero insisto, si es que la ola se empieza a dar vuelta hacia más solidaridad y menos propiedad, entonces esos votos de centro se van a ir con el gobierno y puede que terminemos nosotros derrotados en las dos cámaras”, afirmó.

“Cualquier chileno quiere dar vuelta la página y que el octubrismo se acabe”

En el programa también se abordó el cuarto aniversario del 18 de octubre, fecha que ha vuelto a poner en el debate los efectos del estallido y la tendencia en las encuestas que han comenzado a mostrar una desafección con el hito.

La economista Cecilia Cifuentes sostuvo que tras el estallido “económicamente estamos peor. Ahora, siempre las cosas tienen dos caras, yo creo que ha habido elementos positivos en esto. Pero el costo ha sido altísimo, los retiros, por ejemplo, uno le saca algo positivo porque gracias a eso ha aumentado la valoración de lo que es la capitalización individual, pero nos salió muy caro, nos está saliendo muy caro ese aprendizaje».

Para el jefe de bancada UDI, en tanto, hoy “cualquier chileno quiere dar vuelta la página y decir ‘quiero que el octubrismo se acabe’, y yo la verdad es que veo que la única forma de que esto se acabe es que el 17 de diciembre gane el ‘A favor’ y que cerremos este capítulo con una Constitución que es una reforma responsable de nuestra institucionalidad, y no una refundación”.

En este sentido, aseguró que “aunque uno nunca va a estar de acuerdo con todo el articulado que se está proponiendo en la Constitución, el ‘A favor’ permite volver a mirar hacia adelante con alguna expectativa de que vamos a salir de este proceso, de que vamos a encauzar esta crisis institucional”.

Pacto Fiscal: “Creo que hay mucho voluntarismo del gobierno”

El pacto fiscal, por su parte, está entrando en el área chica. Al menos así lo señalan desde el gobierno, y partirían por discutir materias que podrían generar mayor consenso, como son las medidas anti evasión y elusión.

Sobre esto, Cifuentes señaló que el problema es que «aquí se está produciendo una evasión y también elusión que viene de la informalidad creciente que tenemos en Chile, que no es sólo un problema de un sector vulnerable de la economía, no es sólo la informalidad de la persona, del vendedor ambulante, aquí hay una informalidad que está creciendo a través de la economía digital, y a mí me parece muy bien si esta agenda de elusión y evasión se enfrenta bajo el paraguas de darle la pelea a la informalidad que genera competencia desleal, que genera ineficiencia en la economía”.

Por su parte, el diputado Ramírez fue enfático en señalar que el gobierno no se ha juntado con los parlamentarios de la UDI: “Creo que hay mucho de voluntarismo del gobierno cuando ya anuncian que están contentos porque se ha reabierto el diálogo en el Congreso. No ha habido diálogo alguno, no se ha consensuado ningún tipo de política pública, indicación, proyecto de ley, no hay un memo de entendimiento, no hay nada”.

Original de El Líbero

