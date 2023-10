Según la más reciente edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem, el 56% de los consultados considera que sería malo para Chile que no hubiese plebiscito en diciembre, mientras que el 52% cree que los principales responsables serían todos los partidos políticos.

De acuerdo con la más reciente medición, la opción “a favor” en plebiscito de salida sube 3pts a 31% y el rechazo alcanza 54% (+1). Independiente de su preferencia, 25% cree que ganará el apruebo y 65% que ganará el rechazo.

Entre los que votarían a favor, 56% (+18pts) está totalmente decidido, y entre los que rechazarían el 66%. Entre los indecisos, 21% podría votar en contra, 11% a favor y 68% no sabe, no responde o no vota.

